Čuvena Riska je ludo voljela ovog kolegu: Pričali da je bušila kulise kako bi ga špijunirala s mlađim glumicama

Autor Dragana Tomašević
0

Legendarna Radmila Savićević je bila u braku sa Božidarom Savićevićem

Izvor: Printskrin/Youtube/Sve i svašta

Radmila Savićević je umjetnica koja je ostavila dubok trag u domaćoj kinematografiji. Bilo da je igrala Riski ili vlasnicu kafane ludo zaljubljenu u Paju, Radmila je opčinjavala svaki put kada bi se pojavila u kadru.

Rođena 1926. godine u Kruševcu, Radmila je još kao mlada djevojka, tokom jedne šetnje gradskim korzoom, upoznala Božidara Savićevića, zubnog tehničara, tek godinu dana starijeg od nje.

Bio je to susret koji se, prema pričama savremenika, dešava samo jednom u životu.

 Njihova bliskost brzo je prerasla u brak, a Božidar je zauvek ostao njen oslonac i saputnik. U privatnom životu nazivala ga je jednostavno – "moj čovjek".

Sudbina je htjela da se i Božidar okuša na sceni. Glumom je počeo da se bavi 1948. godine i od tada su njih dvoje dijelili isti profesionalni i životni put. Igrali su zajedno u Kruševcu, zatim u Nišu, a kasnije i u Beogradu. Gdje god je bila Radmila, bio je i on. Delovali su kao neraskidiv tandem – nenametljiv, ali snažan u svojoj posvećenosti.

Radmila je kasnije znala da kaže kako su glumci uvijek bili "sirotinja", ali da ni za čim ne žali. Smatrala je da je živjela upravo onako kako je željela.

Njihov odnos bio je istovremeno nježan i strastven. Među kolegama kružile su anegdote o Radmilinoj ljubomori, ali uvijek ispričane s osmijehom. Pričalo se da je znala da razmakne kulise, a po Božidarovoj verziji čak i da ih probuši, samo da bi provjerila scenu u kojoj on igra s mlađom partnerkom. Nakon toga bi ga, kroz šalu, ali sasvim ozbiljno, opomenula da zagrljaji budu malo suzdržaniji. Bila je neposredna, duhovita i britka, žena koja osvaja otvorenošću.

Izvor: YouTube/IvanaM/screenshot

Bez djece, ali okruženi ljubavlju

Jedina senka u njihovom životu bila je činjenica da nisu imali potomstvo. O tome su govorili tiho, bez gorčine. Umjesto toga, svoju pažnju i nježnost pružali su djeci iz komšiluka, porodice i pozorišta, koja su ih doživljavala kao svoje.

Njihova zajednica trajala je decenijama, sve dok ih smrt nije razdvojila. Radmila Savićević preminula je 8. novembra 2001. godine, a Božidar Savićević ju je slijedio svega godinu dana kasnije, kao da bez nje nije mogao dalje. Sahranjeni su zajedno na Novom groblju, u Aleji zaslužnih građana, tamo gdje su, simbolično, ostali jedno uz drugo.

