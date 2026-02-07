logo
Sinovi Veljka Ražnatovića i Šijana nerazdvojni: Vukan i Isaija uživaju, Bojana nikad ponosnija (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Bojana Šijan je objavila fotografiju mališana koji su najbolji drugari već od malih nogu.

Sinovi Veljka Ražnatovića i Šijana nerazdvojni: Vukan i Isaija uživaju, Bojana nikad ponosnija (Foto Izvor: Instagram/miresijan/printscreen/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bojana Šijan raznježila je pratioce na društvenim mrežama kada je na svom Instagram profilu podijelila snimak svog sina Vukana, kojeg je dobila sa Mirkom Šijanom, kao i malog Isaije Ražnatovića, sina njene rođene sestre Bogdane Ražnatović.

Na snimku koji je brzo privukao pažnju vidi se kako Vukan i Isaija mirno spavaju u ljuljašci, potpuno opušteni i bezbrižni. 

Uz objavljeni snimak, Bojana je kratko i duhovito opisala prizor, a njenu poruku mnogi su odmah podijelili:

"Vukan i Isaija. Play mode off, sleep mode on", što u prevodu znači: "Režim reprodukcije isključen, režim spavanja uključen", napisala je Bojana i u objavi tagovala svoju sestru Bogdanu Ražnatović.

Izvor: bojana_sijan/instagram

Podsetimo, Bogdana Ražnatović u braku sa Veljkom Ražnatovićem ima sinove Željka, Krstana i Isaiju, dok Bojana Šijan sa Mirkom Šijanom ima sinove Vukana i Zorana. 

Bogdana posjetila Veljka u Rusiji

U međuvremenu, Veljko Ražnatović je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju na kojoj zagrljen pozira sa suprugom Bogdanom ispred Kazanjske saborne crkve u Moskvi. Kako je poznato, Veljko već neko vrijeme boravi u Rusiji, a ovo je ujedno bila i prva posjeta Bogdane suprugu od njegovog odlaska.

Veljko se u Rusiji trenutno oporavlja i trenira nakon povrede koju je imao, dok mu porodica pruža punu podršku kako bi što lakše podnijeli period razdvojenosti.

Veljko Ražnatović mirko šijan bojana šijan

