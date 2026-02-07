Sinovi Veljka Ražnatovića i Šijana nerazdvojni: Vukan i Isaija uživaju, Bojana nikad ponosnija (Foto)

Bojana Šijan je objavila fotografiju mališana koji su najbolji drugari već od malih nogu.
Bojana Šijan raznježila je pratioce na društvenim mrežama kada je na svom Instagram profilu podijelila snimak svog sina Vukana, kojeg je dobila sa Mirkom Šijanom, kao i malog Isaije Ražnatovića, sina njene rođene sestre Bogdane Ražnatović.
Na snimku koji je brzo privukao pažnju vidi se kako Vukan i Isaija mirno spavaju u ljuljašci, potpuno opušteni i bezbrižni.
Uz objavljeni snimak, Bojana je kratko i duhovito opisala prizor, a njenu poruku mnogi su odmah podijelili:
"Vukan i Isaija. Play mode off, sleep mode on", što u prevodu znači: "Režim reprodukcije isključen, režim spavanja uključen", napisala je Bojana i u objavi tagovala svoju sestru Bogdanu Ražnatović.Izvor: bojana_sijan/instagram
Podsetimo, Bogdana Ražnatović u braku sa Veljkom Ražnatovićem ima sinove Željka, Krstana i Isaiju, dok Bojana Šijan sa Mirkom Šijanom ima sinove Vukana i Zorana.
Bogdana posjetila Veljka u Rusiji
U međuvremenu, Veljko Ražnatović je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju na kojoj zagrljen pozira sa suprugom Bogdanom ispred Kazanjske saborne crkve u Moskvi. Kako je poznato, Veljko već neko vrijeme boravi u Rusiji, a ovo je ujedno bila i prva posjeta Bogdane suprugu od njegovog odlaska.
Veljko se u Rusiji trenutno oporavlja i trenira nakon povrede koju je imao, dok mu porodica pruža punu podršku kako bi što lakše podnijeli period razdvojenosti.