Veljko u Rusiji naporno trenira, a rezultati su veoma vidljivi.
Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, prije mjesec dana napustio je Srbiju i preselio se u Rusiju, gdje će boraviti godinu dana zbog intenzivnih bokserskih priprema i svakodnevno ima i po dva treninga.
Sada se oglasio na društvenim mrežama objavivši fotografiju na kojoj pozira bez majice.
Veljko Ražnatović pozirao u liftu: Kadrovi su brutalni, Cecin sin nikad bolje nije izgledao (Foto)
Veljko se uslikao ispred ogledala, obučen u šorts i papuče, a njegovi izraženi mišići jasno su pokazali da je u vrhunskoj formi i da treninzi daju rezultate.
Ceca podržala odlazak iz Srbije
Ceca je otvoreno govorila o tome šta njen naslednik tačno radi u Moskvi, a svakako da mu je fokus karijera i dalji napredak.
"On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspjeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, vjerujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje", rekla je zvijezda za medije.