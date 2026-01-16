Veljko Ražnatović pozirao u liftu: Kadrovi su brutalni, Cecin sin nikad bolje nije izgledao (Foto)

Veljko u Rusiji naporno trenira, a rezultati su veoma vidljivi.

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, prije mjesec dana napustio je Srbiju i preselio se u Rusiju, gdje će boraviti godinu dana zbog intenzivnih bokserskih priprema i svakodnevno ima i po dva treninga.

Sada se oglasio na društvenim mrežama objavivši fotografiju na kojoj pozira bez majice.

Veljko se uslikao ispred ogledala, obučen u šorts i papuče, a njegovi izraženi mišići jasno su pokazali da je u vrhunskoj formi i da treninzi daju rezultate.

Ceca podržala odlazak iz Srbije

Ceca je otvoreno govorila o tome šta njen naslednik tačno radi u Moskvi, a svakako da mu je fokus karijera i dalji napredak.

"On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspjeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, vjerujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje", rekla je zvijezda za medije.