Veljko Ražnatović se prvi put oglasio na Instagramu sav krvav: Usna mu pocijepana, a on imao samo jednu poruku

Veljko Ražnatović napustio je Srbiju kako bi se posvetio sportu, a sada se prvi put oglasio na mrežama od kako je na neko vrijeme deaktivirao prije puta

Veljko Ražnatović je iznenadio domaću javnost kada je krajem 2025. odlučio da se preseli u Rusiju kako bi tamo dodatno usavršio boksersku formu i tehniku.

On je u Rusiju otišao bez supruge i djece kako bi se na miru posvetio sportu, a kako je i sama Ceca otkrila, on će tamo provesti oko godinu dana.

Ražnatović je prije selidbe deaktivirao i mreže, a sada se prvi put oglasio nakon preseljenja i pokazao kako izgleda njegova svakodnevica.

Pogledajte:

On je podijelio slike i snimke nakon teškog treninga i sparinga koji je završio krvav.

"Dobar sparing", piše u objavi, a Veljko Ražnatović ne skida osmijeh s lica iako je zbog tuče završio krvavih usta.

Inače, Veljko Ražnatović je namjerno odabrao Vladikavkaz, glavni grad Sjeverne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.

Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.

Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.

U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.