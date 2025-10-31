Sinovi Veljka Ražnatovića i Mirka Šijana zajedno na odmoru: Mališani u istim pidžamama, evo kako se provode

Mališani porodica Ražnatović i Šijan otišli su zajedno na odmor, a Bojana je sada prikazala kako izgleda vrijeme kada treba da legnu u krevet.
Bojana Šijan, supruga Mirka Šijana i rođena sestra Bogdane Ražnatović, koja je udata za Veljka Ražnatovića objavila je na Instagramu kako njihovi sinovi provode vreme zajedno.
Mališani porodica Ražnatović i Šijan otišli su zajedno na odmor, a Bojana je sada prikazala kako izgleda vreme zabave na bazenu i ručak, ali kada treba da legnu u krevet.
Mirkovi sinovi, Zoran i Vukan bili su na krevetu u svojim identičnim pidžamama, dok su Željko, Krstan i Isaija jeli jabuku pred spavanje.
Najbolje se oseća u Titelu
Inače, Veljko je u više navrata pričao o tome koliko mu prija život u Titelu, gde je odavno sa porodicom i decom, kao i da je glavni grad počeo da mu smeta, jer pre svega nije onakav kakav je nekad bio.
"Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22 sati, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje."
