Sinovi Veljka Ražnatovića i Mirka Šijana zajedno na odmoru: Mališani u istim pidžamama, evo kako se provode

Izvor: aceisb4ck / Instagram

Bojana Šijan, supruga Mirka Šijana i rođena sestra Bogdane Ražnatović, koja je udata za Veljka Ražnatovića objavila je na Instagramu kako njihovi sinovi provode vreme zajedno.

Mališani porodica Ražnatović i Šijan otišli su zajedno na odmor, a Bojana je sada prikazala kako izgleda vreme zabave na bazenu i ručak, ali kada treba da legnu u krevet.

Mirkovi sinovi, Zoran i Vukan bili su na krevetu u svojim identičnim pidžamama, dok su Željko, Krstan i Isaija jeli jabuku pred spavanje.

Najbolje se oseća u Titelu

Inače, Veljko je u više navrata pričao o tome koliko mu prija život u Titelu, gde je odavno sa porodicom i decom, kao i da je glavni grad počeo da mu smeta, jer pre svega nije onakav kakav je nekad bio.

"Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22 sati, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje."

