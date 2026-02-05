logo
Čuvenog pjevača otac sa 2 oteo i silovao: Očuh ga krvnički tukao dok je majka ćutala, a on sve iskalio na ženama

Autor Jelena Sitarica
0

Eksl Rouz, pjevač kultnog rok benda "Guns N' Roses" proslavlja 6. februara, svoj 64. rođendan

Izvor: Youtube printscreen / Guns N' Roses

Čuveni roker Eksl Rouz možda gazi sedmu deceniju, ali i dalje aktivno nastupa sa svojim bendom, a sada se spremaju i za svetsku turneju u 2026.

Grupa "Guns' N' Roses" je objavila i nove pesme koje su obradovale najvatrenije fanove, a Eksl je najavio i grafički roman pod nazivom "Axl Rose: Appetite For Destruction", čime je napravio iskorak i u druge tipove umetnosti.

Čini se da nekada problematičan roker pokušava za sada da ostane na dobrom putu, te da je fokusiran na kreativne projekte umesto na uništavanje sopstvenog života kako je radio godinama unazad. 

Izvor: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nažalost, istina je da Rouz godinama bio poznat po nezgodnom karakteru, ali i nasilju prema ženama, a kako je kasnije otkrio, razlog za to bile su traume iz detinjstva.

Oteo ga i silovao otac

Njegova majka je imala samo 16 godina kada je ostala trudna, a nakon razvoda, Eksla, koji je tada imao dve godine, oteo je otac.

Kada je odrastao, Rouz se podvrgao kontroverznoj regresionoj terapiji kroz koju osoba može da se priseti prošlih života, ali i ranog detinjstva.

"Sećam se otmice, igle i groznih trenutaka. Tata me je se*sualno zlostavljao, a bio je grozan i prema mami. Zato i imam tako s*eban odnos sa ženama i se*s povezujem s moći", priznao je.

Očuh ga tukao

Dodaje i da njegov odnos s majkom nije bio ništa zdraviji. Bio je, kaže, oduvek svestan da je bio neželjeno dete, a kada je u njihov život ušao očuh, mama je baš uvek stavljala njega ispred sina.

"Gledala je kako me očuh mlati i nikada nije stala na moju stranu. Moj očuh je najopasnije stvorenje na svetu", rekao je o svom očuhu koji je ujedno i otac njegove polusestre Ejmi koja je godinama vodila fan klub benda i putovala s njima.

"Nije nam dao da gledamo scene ljubljenja ili se*sa, bilo smo toliko indoktrinirani da smo upozoravali jedno drugo ako ne bismo na vreme okrenuli glavu od televizora. Ejmi i mene tukao je čim bi se ukazala prilika", rekao je Eksl koji od svih žena, verovatno jedino sa sestrom ima normalan odnos.

Eksl Rouz

