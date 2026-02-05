Dobio 11 djece sa različitim ženama, a bio u braku sa jednom: Zbog vjere odbio liječenje i umro

6. februara 1945. godine, rođen je velikan rege muzike, Robert Nesta, poznatiji kao Bob Marli.

Bob Marli bio je čuveni jamajčanski pjevač, tekstopisac i muzička ikona koja je rege muziku proslavila širom svijeta. Najpoznatiji je po pjesmama poput "No Woman, No Cry", "One Love" i "Redemption Song", ali i po porukama mira, ljubavi i jedinstva koje su obilježile njegov rad.

Njegova muzika nije bila samo zabava, već i snažan društveni i politički glas, zbog čega je i decenijama nakon smrti ostao simbol borbe za pravdu i slobodu.

Ipak, kada pogledate njegov privatni život, čini se da je širenje ljubavi Marli shvatio bukvalno i kada je riječ o ženama.

Imao 11 djece

Pokojni pjevač je sa suprugom Ritom Marli dobio troje djece, Sedelu, Zigija i Stivena i usvojio njene ćerke Šeron i Stefani iz drugih veza.

Bob je takođe imao drugu djecu koju je dobio tokom svog braka sa Ritom, Robija, Rohana, Karen, Džulijana, Kaj-Mani i Demijana, koji svi imaju različite majke.

Rita tvrdi da je nikada nije zabrinjavalo Bobovo zabavljanje van njihovog braka.

"Bob mi je pružao najviše ljubavi i zahvalna sam mu što mi je predao svoje nasleđe. Nikada se nisam miješala u njegove odnose sa drugim ženama. Uvijek sam bila njegova posebna", rekla je ona svojevremeno.

Inače, svi njegovi naslednici danas su na čelu njegovih fondacija i trude se da sačuvaju njegovu zaostavštinu od zaborava.

Smrt i odbijanje liječenja

Marliju je 1977. dijagnostikovan rijetki oblik raka kože, a preminuo je četiri godine kasnije. Iako je nastavio da nastupa i snima muziku nakon dijagnoze, bolest se proširila i ozbiljno ga iscrpjela, a metastaze je imao po čitavom tijelu. Pjevač je odbio primarni oblik liječenja, što je kasnije imalo kobne posledice.

Preminuo je 1981. u 36. godini života, a kad su ljekari vidjeli na šta liči njegova koža, zanijemeli su.

"Ja sam sestra koja je bila u njegovoj sobi. Kad su ga dovezli bio je u teškom fizičkom stanju i već slijep. Nije imao dio zdrave kože na sebi, bila je sva u ranama i flekama, videlo se da je bolest zauzela cijelu površinu", rekla je jedna od medicinskih radnica kasnije.

Njegovo tijelo je bilo toliko oslabljeno da su čak i njegovi prepoznatljivi dredovi postali preteški za njegovu građu.