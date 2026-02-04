Svetlana Ceca Ražnatović i njena sestra su nerazdvojne, ali mnogi ne znaju čime se zapravo Lidija bavi

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svetlana Ceca Ražnatović nikada nije krila da joj je sestra Lidija bila najveći oslonac u životu, naročito tokom teških trenutaka. Kada je pjevačica ostala udovica sa dvoje male djece, Lidija i njen suprug Predrag Ocokoljić odmah su joj pružili preko potrebnu podršku.

Lidija je jedno vrijeme i živjela u Cecinoj vili na Dedinju, a iako se prije izvjesnog vremena pojavila informacija da je u međuvremenu napustila dom sestre, ovo nije potvrđeno.

Pogledajte kako izgleda kuća pjevačice:

Vidi opis Otkriveno čime se bavi Cecina sestra: Lidijin potpis se našao na ovom dokumentu, sve objavljeno javno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ceca je jednom prilikom ovako govorila o sestri:

– Nas dvije smo oduvijek bile tandem. Meni je sestra uvijek bila ogromna podrška u životu. Moja djeca nisu imala oca, ali su imala dvije majke.

Pjevačica kaže da ništa ne bi bilo drugačije ni da njenog supruga nisu ubili.

– Kada sam se udala za Željka, ona je takođe živjela sa nama i Željko je, od kad me je upoznao, shvatio kolika je to ljubav između nas dvije. On je obožavao Lidiju i nama je to bilo prirodno da smo tri musketara – pričala je ranije Svetlana.

Ipak, iako je nerazdvojna sa sestrom, o Lidijinom životu se ne zna mnogo, a mnogi su se pitali i čime se ona bavi danas.

Lidija Ocokoljić ima važnu funkciju

Nedavno objavljen dokument na Instagram profilu Cece Ražnatović dao je javnosti odgovor na to pitanje – gdje je zaposlena Cecina sestra?

Naime, kako je koncert Cece Ražnatović otkazan, a najavljen 28. juna prošle godine, tako je pjevačica objavila saopštenje o pomjeranju datuma, a dokument je potpisala njena sestra Lidija Ocokoljić koja je zaposlena u preduzeću za muzičku produkciju "Ceca music" i to na visokoj funkciji – kao direktorka uspješne porodične firme.