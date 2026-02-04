logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriveno čime se bavi Cecina sestra: Lidijin potpis se našao na ovom dokumentu, sve objavljeno javno

Otkriveno čime se bavi Cecina sestra: Lidijin potpis se našao na ovom dokumentu, sve objavljeno javno

Autor Jelena Sitarica
0

Svetlana Ceca Ražnatović i njena sestra su nerazdvojne, ali mnogi ne znaju čime se zapravo Lidija bavi

Otkriveno čime se bavi Cecina sestra Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svetlana Ceca Ražnatović nikada nije krila da joj je sestra Lidija bila najveći oslonac u životu, naročito tokom teških trenutaka. Kada je pjevačica ostala udovica sa dvoje male djece, Lidija i njen suprug Predrag Ocokoljić odmah su joj pružili preko potrebnu podršku.

Lidija je jedno vrijeme i živjela u Cecinoj vili na Dedinju, a iako se prije izvjesnog vremena pojavila informacija da je u međuvremenu napustila dom sestre, ovo nije potvrđeno.

Pogledajte kako izgleda kuća pjevačice:

Ceca je jednom prilikom ovako govorila o sestri:

– Nas dvije smo oduvijek bile tandem. Meni je sestra uvijek bila ogromna podrška u životu. Moja djeca nisu imala oca, ali su imala dvije majke. 

Pjevačica kaže da ništa ne bi bilo drugačije ni da njenog supruga nisu ubili. 

Kada sam se udala za Željka, ona je takođe živjela sa nama i Željko je, od kad me je upoznao, shvatio kolika je to ljubav između nas dvije. On je obožavao Lidiju i nama je to bilo prirodno da smo tri musketara – pričala je ranije Svetlana.

Ipak, iako je nerazdvojna sa sestrom, o Lidijinom životu se ne zna mnogo, a mnogi su se pitali i čime se ona bavi danas. 

Lidija Ocokoljić ima važnu funkciju

Nedavno objavljen dokument na Instagram profilu Cece Ražnatović dao je javnosti odgovor na to pitanje – gdje je zaposlena Cecina sestra?

Naime, kako je koncert Cece Ražnatović otkazan, a najavljen 28. juna prošle godine, tako je pjevačica objavila saopštenje o pomjeranju datuma, a dokument je potpisala njena sestra Lidija Ocokoljić koja je zaposlena u preduzeću za muzičku produkciju "Ceca music" i to na visokoj funkciji – kao direktorka uspješne porodične firme.

Tagovi

Ceca Ražnatović sestra Lidija Ocokoljić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ