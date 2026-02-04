"Naplaćujem 10 puta više od mojih kolega": Peja progovorio o zaradi na svadbama, pola krije zbog poreza

Zoran Pejić Peja otkrio da ima cijenu kada radi 5, ali i kada radi 20 sati veselja

Izvor: YouTube/RED tv/printscreen

Voditelj Zoran Pejić Peja, bivši muž pjevačice Zlate Petrović s kojom je dobio sina Jovana, progovorio je o svom poslu, angažmanima na svadbama i privatnim proslavama.

Peja je istakao da cijeni profesionalizam i pažnju ljudi koji ga angažuju, kao i da su se vremena promijenila.

- Stvarno ne stajem, svadbe, veselja. Dosta se ljudi ženi i vjenčava, pa se razvedu, pa se ponovo žene, vjenčavaju, pa me zovu 3-4 puta. Vidim poznat mi čovjek, a on meni kaže: "Peki, ovo mi je treća svadba koju ti radiš." Nije mi drago što se to tako dešava, ali mi je drago da se družim sa ljudima. Ne znam gdje sam, putujem, ne kačim na profilima kad radim, zbog poreza (smijeh), da mi porez ne bi bio veliki - kaže on i otkriva kako je raditi privatna slavlja:

- Uvijek ima anegdota, priča, dok putujemo uvijek se neko pogubi, pa dok ga nađemo, muzičar dođe, pa ne može da nađe salu. Čini mi se da su nas ranije malo više poštovali, dolazili su automobilima na aerodrom po nas, odvozili, ispraćali. Mnogo više su nam davali na značaju, da li je ova mladež pojednostavila sve, čini mi se da je tu stala pažnja naših dragih zemljaka kod kojih radimo. Ne mogu da griješim dušu, mene baš dočekaju i isprate, a vidi da neko od pjevača kada dođe, kažu: “Pošalji mu adresu gdje je sala i da dođe tu”, žao mi je tih ljudi. Nekada je bilo pa te sačekaju, odvedu na večeru, na primjer, Pariz, dođu tri-četiri auta, to su gospoda koja diktiraju modu. Ljudi koji barabar sa Kristijanom Ronaldom, baš u tom nivou. Nevjerovatno koliko su pametni, spremni, bogati, sačekaju nas, odvedu nas na večeru, Šanzelize, školjke, škampi, to ostane uspomena za cio život.

Zoran Pejić je otkrio i kako se kotira cijena kada je u pitanju njegov angažman, te da li radi i bez naplate.

- Ovo je moj posao, mogu da odem kod prijatelja i odradim to prijateljski, moj posao zahtjeva da ima cijenu. Ako imaš svoj neki kredibilitet, ako imaš status estradnog umjetnika to i zahtijeva da imaš svoju cenu. Od svih voditelja, ja sam najskuplji i razlika u cijeni je po 10 puta naspram nekog kolege. Kada me čovjek zove i pita: “Pejo, koliko košta tvoja usluga?”, ja pitam koliko se radi sati, jer je jedna cijena ako radim šest sati, a sasvim druga ako radim 15. Dešavalo mi se i da 20 sati radim, spavam dva sata i idem u salu. Onda ja kažem cijenu, a on: “Pa Peki brate, ovaj će mi doći za toliko i toliko”, ja kažem: “Okej, uzmi ti njega, ali nemoj da me zoveš usred veselja, kasni torta, pobio se prijatelj jer nije bila ta pjesma,” na sve moraš da gledaš. Sve ima svoju cijenu.