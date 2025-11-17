Zlata Petrović varala bivšeg muža: Voditelj nakon 30 godina otvorio dušu i otkrio šokantne detalje

Peja je otkrio zbog čega ne došlo do raskola sa Zlatom.

Izvor: Kurir TV, YouTube/RED tv/printscreen

Pjevačica Zlata Petrović i voditelj Zoran Pejić Peja bili su jedan od najljepših parova na estradi, međutim, njihov brak nije opstao.

Dugo se spekulisalo šta je dovelo do kraha njihovog braka, a Peja je sada nakon 30 godina otkrio pravi razlog razvoda.

"Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest mjeseci došla i rekla 'jel ti razmišljaš o nama'", kaže on pa dodaje:

"Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo...a ona kaže zato što se volimo. Tu je pogriješila. Ovo nikad nikom nisam rekao, da je rekla zbog našeg sina ja bih se pomirio. Ja sam 20. decembra saznao da sam bolestan i da treba da uradim tri baj pasa. ja sam imao operaciju, koju sam jako teško podnio. tada sam umjesto lav, postao mačka. Ona je tog trenutka vidjela mene da sam mače i poželjela da se raziđemo."