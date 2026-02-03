logo
Kako izgleda kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba: Vila od nekoliko miliona opasana zidinama, a unutra suv luksuz

Autor Jelena Sitarica
0

Na dom čuvenog pjevača bačena je bomba, a riječ je o vili koja je procijenjena na nekoliko miliona eura

Kako izgleda kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba Izvor: Pink/paparazolov/printscreen

Vijest da je na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena bomba, iznenadila je domaću javnost. Kako je saznao Kurir, u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta, a uviđaj na licu mjesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Inače, u luksuznu vilu na Dedinju, Čola se preselio nakon što je prodao prethodni dom na Košutnjaku za nevjerovatnih milion eura. 

Pogledajte kako izgleda vila:

Inače, iako pjevač drži do privatnosti, njegove ćerke su te koje često dijele fotografije luksuznog zdanja. 

Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere bezbjednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti. Do sada nismo imali prilike da zavirimo iza visokih zidina, međutim, na fotografijama koje mlada Una postavlja može se naslutiti kako im izgleda dom, iako objavljivanje njih možda i nije po volji čuvenog pjevača.

Luksus, bazen i prelijepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića. Sigurno jedan od najlepših djelova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen.

Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lijepo vrijeme kako bi osunčala svoje zgodno tijelo.

Pogledajte još kadrova iz dvorišta vile:

Zdravko Čolić kuća bomba

