Na dom čuvenog pjevača bačena je bomba, a riječ je o vili koja je procijenjena na nekoliko miliona eura
Vijest da je na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena bomba, iznenadila je domaću javnost. Kako je saznao Kurir, u bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta, a uviđaj na licu mjesta vrše policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Inače, u luksuznu vilu na Dedinju, Čola se preselio nakon što je prodao prethodni dom na Košutnjaku za nevjerovatnih milion eura.
Pogledajte kako izgleda vila:
Kako izgleda kuća Zdravka Čolića na koju je bačena bomba: Vila od nekoliko miliona opasana zidinama, a unutra suv luksuz
Inače, iako pjevač drži do privatnosti, njegove ćerke su te koje često dijele fotografije luksuznog zdanja.
Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere bezbjednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti. Do sada nismo imali prilike da zavirimo iza visokih zidina, međutim, na fotografijama koje mlada Una postavlja može se naslutiti kako im izgleda dom, iako objavljivanje njih možda i nije po volji čuvenog pjevača.
Luksus, bazen i prelijepa terasa je nešto što odlikuje dom Čolića. Sigurno jedan od najlepših djelova kuće je dvorište u kome se nalazi bazen.
Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a Una svaki put koristi lijepo vrijeme kako bi osunčala svoje zgodno tijelo.
Pogledajte još kadrova iz dvorišta vile:
