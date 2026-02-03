Ketrin O'Hara nije imala srce na lijevoj strani: Malo ko zna da se "Kevinova majka" borila sa rijetkim poremećajem

Smrt Ketrin O'Hare, koja će zauvijek ostati u sećanju gledalaca kao Kevinova mama iz kultnog filma "Sam u kući", borila se sa izuzetno rijetkom genetskom manom, koja pogađa tek jednu osobu na 10.000 ljudi.

Ketrin O'Hara imala je situs inversus.

Organi su joj bili obrnutog rasporeda.

Poremećaj je rijedak i obično nije opasan.

Dana 30. januara medije je obišla tužna vijest o smrti Ketrin O'Hare. Sedamdesetjednogodišnja glumica, poznata po ulogama u komedijama, ali i dramama, poslednjih godina pojavljivala se, između ostalog, u seriji "The Last of Us", kao i u produkciji "Studio" na Apple TV-ju. Kako je preneo portal TMZ, O'Hara je nekoliko sati prije smrti u teškom stanju prebačena u bolnicu nakon nesreće koja se dogodila u njenom domu.

Iako je decenijama bila prisutna u svjetskom šou-biznisu, O'Hara je rijetko govorila o svom zdravstvenom stanju. Zato je za mnoge bilo veliko iznenađenje saznanje da je glumica rođena sa rijetkom urođenom manom.

Situs inversus - genetska zagonetka organizma

Ketrin nikada nije želela da priča o zdravstvenim problemima u javnosti.

Ketrin O'Hara rođena je sa manom poznatom kao situs inversus. Ovo izuzetno retko genetsko oboljenje podrazumijeva obrnut raspored unutrašnjih organa - srca, jetre ili pluća. U praksi, to znači da se srce nalazi na desnoj strani grudnog koša, a ne na lijevoj, kao kod većine ljudi.

Iako situs inversus obično ne zahtijeva liječenje i ne izaziva ozbiljne zdravstvene posledice, ključno je da se ljekari o tome obavijeste tokom pregleda i medicinskih zahvata. Procjene govore da se ova mana javlja kod jedne od 10.000 osoba. Među poznatim ličnostima sa situs inversusom nalazi se i pjevač Enrike Iglesijas.

Oproštaj filmskog sina

Vijest o smrti Ketrin O'Hare potresla je ne samo fanove, već i njene saradnike. Posebno emotivnu objavu podijelio je Makoli Kalkin, njen filmski sin iz filma "Sam u kući".

"Mama. Mislio sam da imamo vremena. Htio sam još. Htio sam da sednem na stolicu pored tebe. Čuo sam te, ali imao sam još mnogo toga da ti kažem. Volim te. Vidimo se kasnije", napisao je glumac.

