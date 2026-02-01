Mina Kostić ne zna da pomnoži 7 i 5: Kasper ostao u potpunom šoku kada je čuo šta je pjevačica rekla

Mina Kostić govorila je o svom odnosu sa Kasperom, a onda je upitana da pomnoži dva broja.

Ljubavna veza pjevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera nedeljama intrigira javnost. Njihove priče se u emisijama često ne poklapaju, a Minin vjerenik je priznao da bi dosta toga iz prošlosti promijenio.

Odgovarajući na pitanja u jednoj emisiji, Mina i Kasper su govorili o svojim planovima, ali su dobili i pitanja iz opšte kulture.

"Moje pitanje je koliko je 7×5? Čekaj da razmislim", rekla je Mina, a Kasper je bio šokiran njenim odgovorima.

Kada su ih pitali kakve planove imaju, Mina nije bila zadovoljna Kasperovim odgovorom.

"Još nismo precizirali, ali planiramo ljeto, jesen", rekao je on, na šta će Mina:

"On se rodio kao diplomata, ali ja ga lijepo pratim."

Kasper je takođe otvoreno govorio o greškama iz prošlosti.

"Puno toga bih mijenjao, ali ne možemo se vraćati unazad, znamo u sadašnjosti šta nećemo raditi u budućnosti i ponavljati greške iz prošlosti", rekao je on u emisiji "Nedeljno popodne sa Leom Kiš".

Kasper otišao za Ameriku

Podsjetimo, Kasper se danas vratio u Ameriku, a pred odlazak iz Srbije su on i Mina govorili o planovima za naredni period.