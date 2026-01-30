logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kasper se vraća u Ameriku: Mina otkrila sve detalje, prije samo 15 dana je zaprosio u emisiji

Kasper se vraća u Ameriku: Mina otkrila sve detalje, prije samo 15 dana je zaprosio u emisiji

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Mina Kostić se oglasila zbog vjerenika Maneta Ćuruvije

Kasper se vraća u Ameriku: Mina otkrila sve detalje, prije samo 15 dana je zaprosio u emisiji Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije poznatijeg kao Kaspera i dalje intrigira javnost, a oni će uskoro morati da se rastanu.

Njihova veza je započeta na daljinu dok je on bio u Americi, a nakon nekoliko mjeseci online zabavljanja on je došao kod nje u Beograd i zaprosio je.

Sada je Mina otkrila da on uskoro putuje u Ameriku, te da neće postati dio rijalitija kako se spekulisalo.

- Mane uskoro odlazi, on putuje u Ameriku. Za dva dana nećemo biti zajedno, ali naravno ostajemo na vezi - rekla je Mina Kostić tužnim glasom..

Njih dvoje su se, tokom njegovog boravka u Srbiji i verili u programu uživo, a javnost je danima polemisala o cijeni prstena koji je Kasper kupio za Minu.

 Jurio Natašu Bekvalac?

U javnost je nedavno dospjela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako "mora da dođe do Nataše Bekvalac" iako je lično ne poznaje.

On sa Natašom Bekvalac nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je prije 16 mjeseci.

- Brat moj. Riješio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada. 

Mina je tim povodom izjavila: "Ja da sam muško ja bih se udvarala Nataši Bekvalac", dok je Kasper iznenadio odgovorom:

"Je l' sam ja nešto loše uradio? Je l' sam ja napao nekoga? To radim uvijek kada mislim da neko zaslužuje kompliment. Tu nema nikakvog udvaranja već samo kompliment i lijepa riječ. Nastaviću to da radim uvijek kada vidim nešto što mislim da zaslužuje lijepu riječ. Nastaviću to i sa Mininim kolegama, a i inače", poručio je Kasper za "Kurir".

(Blic, MONDO)

Tagovi

Mina Kostić Mane Ćuruvija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ