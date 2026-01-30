Pjevačica Mina Kostić se oglasila zbog vjerenika Maneta Ćuruvije
Ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije poznatijeg kao Kaspera i dalje intrigira javnost, a oni će uskoro morati da se rastanu.
Njihova veza je započeta na daljinu dok je on bio u Americi, a nakon nekoliko mjeseci online zabavljanja on je došao kod nje u Beograd i zaprosio je.
Sada je Mina otkrila da on uskoro putuje u Ameriku, te da neće postati dio rijalitija kako se spekulisalo.
Kasper se vraća u Ameriku: Mina otkrila sve detalje, prije samo 15 dana je zaprosio u emisiji
- Mane uskoro odlazi, on putuje u Ameriku. Za dva dana nećemo biti zajedno, ali naravno ostajemo na vezi - rekla je Mina Kostić tužnim glasom..
Njih dvoje su se, tokom njegovog boravka u Srbiji i verili u programu uživo, a javnost je danima polemisala o cijeni prstena koji je Kasper kupio za Minu.
Kasper se vraća u Ameriku: Mina otkrila sve detalje, prije samo 15 dana je zaprosio u emisiji
Jurio Natašu Bekvalac?
U javnost je nedavno dospjela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako "mora da dođe do Nataše Bekvalac" iako je lično ne poznaje.
On sa Natašom Bekvalac nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je prije 16 mjeseci.
- Brat moj. Riješio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.
Mina je tim povodom izjavila: "Ja da sam muško ja bih se udvarala Nataši Bekvalac", dok je Kasper iznenadio odgovorom:
"Je l' sam ja nešto loše uradio? Je l' sam ja napao nekoga? To radim uvijek kada mislim da neko zaslužuje kompliment. Tu nema nikakvog udvaranja već samo kompliment i lijepa riječ. Nastaviću to da radim uvijek kada vidim nešto što mislim da zaslužuje lijepu riječ. Nastaviću to i sa Mininim kolegama, a i inače", poručio je Kasper za "Kurir".
(Blic, MONDO)