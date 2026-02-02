logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Malo ulja i začina i u rernu na 220 stepeni": Hajdi obukla "golu" haljinu, uporedili je s piletinom iz supermarketa

"Malo ulja i začina i u rernu na 220 stepeni": Hajdi obukla "golu" haljinu, uporedili je s piletinom iz supermarketa

Autor Dragana Tomašević
0

Manekenka i voditeljka Hajdi Klum ni ovog puta nije razočarala kada je moda na crvenom tepihu u pitanju - nisu razočarali ni oni koji su viđeno rešili da prokomentarišu na mreži X

Hajdi Klum obukla "golu" haljinu Izvor: Youtube / E!News

Crveni tepih neke svečanosti ranije je bio rezervisan za elegantne haljine, smokinge i zanosne poze koje su slavne ličnosti zauzimale pred svetskim fotografima. Poslednjih godina je ovaj "defile" posvećen, čini se, kreacijama koje šokiraju, a ne inspirišu i "obične ljude" da slične toalete uvrste u svoj garderober.

Videli smo Čanel u haljini koja visi s bradavica, Džastina Bibera u boksericama i crnim čarapama na bini, ali i golu haljinu čuvene Hajdi Klum, koja je prepoznatljiva po autentičnom modnom izrazu.

Ove godine se Hajdi na Gremi nagradama pojavila u "nude" lateks haljini koja je stilizovana da izgleda kao drugi sloj kože - istaknute su bradavice, pupak, čak je i zadnjica izgledala kao prava, a ovo remek delo je kreacija nemačke kreatorke Marine Hoermanseder.

Iako su verovatno sati, dani i nedelje bili potrebni da se do detalja pogodi Hajdina savršena figura, čini se da su bile potrebne sekunde da prorade komentari na društvenoj mreži X.

Neki su hvalili kreativnost, ali pobedu je odneo korisnik koji je Hajdi uporedio sa piletinom iz supermarketa.

Pogledajte:

 Za samo par sati ovaj post je pregledan skoro dva miliona puta, a u komentarima ispod njega se mogu naći i recepti za sočnu piletinu.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Hajdi Klum haljina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ