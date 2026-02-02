logo
Liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka: Uhapšen bivši dečko Bele Hadid, pričalo se da ga je varala s oženjenim

Autor Dragana Tomašević
0

Adan Banuelos, kauboj koji je bio u vezi sa manekenkom Belom Hadid, uhapšen zbog javnog pijanstva

Uhapšen bivši dečko Bele Hadid Izvor: Click Thompson / Getty images / Profimedia

Adan Banuelos - bivši dečko Bele Hadid - uhapšen je za vikend u Teksasu zbog javnog pijanstva, ističe "Page Six". Iz pritvora u ondašnjem gradu Vederfordu pušten je nakon što je uplatio manju kauciju.

U pitanju je bio iznos od 386 dolara.

Šok scena odvila se ubrzo pošto je potvrđeno da Bela i Adan nisu više zajedno. Raskinuli su posle oko dvije godine svakako turbulentne veze.

Manekenka i kauboj bili su i poslovno povezani — zajedno su kupovali konje vredne više miliona dolara, što raskid sad čini značajno komplikovanijim.

Ostavio je zbog afere sa glumcem?

Veza Bele Hadid i njenog, sada već bivšeg dečka - kauboja je završena nakon dvije godine, navodno zbog preljube, kao i da je inicijator raskida bio Adan.

Internetom kruže teorije da je do raskida došlo jer je uhvaćena u navodnoj aferi sa glumcem Tejlorom Šeridanom, koji je igrom slučaja oženjen.

Kako se u jednom od videa na TikToku navodi, jedna od najljepših žena svijeta gostovala je u popularnoj seriji "Jeloustoun" te je tako uplovila u tajnu aferu sa glumcem još u decembru 2024, ako ne suditi po "blind item-u".

@celebritea.blindsBella Hadid’s Boyfriend DUMPED Her Over Taylor Sheridan AFFAIR | Source: @entylawyer crazydaysandnights.net, agcwebpages.com | Everything in this video is alleged.#bellahadid#bellahadidboyfriend#taylorsheridan#bellahadidyellowstone#blinditems♬ original sound - celebritea.blinds

