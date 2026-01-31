logo
Najlepša žena svijeta dečka varala sa oženjenim glumcem? Isplivao razlog raskida, uhvatio ih na djelu pa je šutnuo

Autor Marina Cvetković
Slavna manekenka više nije u vezi sa jahačem, a nakon dve godine ljubavi, ljudi na mrežama sugerišu da je njeno "švrljanje" glvani uzrok kraha.

Najlepša žena svijeta dečka varala sa oženjenim glumcem? Isplivao razlog raskida, uhvatio ih na djel Izvor: Ignat / INSTAR Images / Profimedia

Veza Bele Hadid i njenog, sada već bivšeg dečka - kauboja je završena nakon dvije godine. Izvori su rekli za Page Six da su se manekenka i partner Adan Banuelos riješili da stave tačku na svoj odnos.

Iako se mjesecima šuškalo da se čuju "svadbena zvona", te da se par sprema da konačno izgovori sudbonosno "da", usledio je raskid, a kako piše Entertainment Tonight, manekenka (29) na sve načine pokušava da ostane pozitivna.

Izvor blizak Hadidovoj tvrdi da se trudi da bude "zatrpana poslom" da ne bi mislila o raskidu, i da je okružena prijateljima.

Ostavio je zbog afere sa glumcem?

Kao što to obično biva, Internetom kruže teorije da je do raskida došlo jer je uhvaćena u navodnoj aferi sa glumcem Tejlorom Šeridanom, koji je igrom slučaja oženjen.

Kako se u jednom od videa na TikToku navodi, jedna od najlepših žena svijeta gostovala je u popularnoj seriji "Jeloustoun" te je tako uplovila u tajnu aferu sa glumcem još u decembru 2024, ako ne suditi po "blind item-u".

@celebritea.blindsBella Hadid’s Boyfriend DUMPED Her Over Taylor Sheridan AFFAIR | Source: @entylawyer crazydaysandnights.net, agcwebpages.com | Everything in this video is alleged.#bellahadid#bellahadidboyfriend#taylorsheridan#bellahadidyellowstone#blinditems♬ original sound - celebritea.blinds

Bela Hadid manekenka prevara

