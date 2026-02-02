logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kim Kardašijan smuvala Luisa Hamiltona? Na tajni sastanak došli avionom i helikopterom, obezbjeđenje stajalo ispred sobe

Kim Kardašijan smuvala Luisa Hamiltona? Na tajni sastanak došli avionom i helikopterom, obezbjeđenje stajalo ispred sobe

Autor Dragana Tomašević
0

Svjetski mediji bruje o informaciji da američka superzvijezda Kim Kardašijan uživa u tajnoj vezi s najpoželjnijim neženjom, Luisom Hamiltonom!

Kim Kardašijan smuvala Luisa Hamiltona? Izvor: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Kim Kardašijan je ove nedelje doputovala u Veliku Britaniju na romantični vikend sa asom Formule 1 Luisom Hamiltonom. Kim i Luis navodno su uživali u intimnoj večeri i masaži za parove u sklopu romantičnog vikend-odmora na mjestu koje je omiljeno među A-listom u Kotsvoldsima.

Najpoznatija članica porodice Kardašijan doputovala je u Veliku Britaniju privatnim avionom vrijednim 100 miliona funti, kako bi provela svega 24 sata sa svojim novim izabranikom u ekskluzivnom Estelle Manoru, dok su ih čuvala tri telohranitelja.

Izvor je za The Sun rekao: "Sve je djelovalo veoma romantično. Kim i Luis su maksimalno koristili sve sadržaje koji su bili u ponudi".

Kim je imala dva telohranitelja, a Luis jednog člana ličnog obezbjeđenja, ali su se držali po strani. Dvoje od njih troje stajalo je ispred vrata njihove sobe kako ih niko ne bi uznemiravao."

Kim, koja je u nedelju uveče viđena u Londonu, sletjela je u subotu popodne na aerodrom u Oksfordu, gdje su je čekala dva automobila za devetominutnu vožnju do Estelle Manora.

Hamilton je potom viđen kako stiže na romantično mjesto sat vremena kasnije, nakon što je doputovao helikopterom.

Insajderi tvrde da je par dijelio sobu u glavnom dijelu kompleksa, gdje noćenje košta od 1.000 funti, kao i da su uživali u masaži za parove i večeri u privatnoj prostoriji.

Par se odjavio oko 11 časova u nedelju, a potom su otišli sa dva automobila koja su prethodno dovela Kim sa aerodroma.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Kim Kardašijan Luis Hamilton

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ