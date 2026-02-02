Okačila haljinu o bradavice: Pjevačica napravila skandal na dodjeli Gremija (Video)

Pjevačica Čapel Roan je bila jedna od nominovanih na sinoćnjoj dodjeli Gremi nagrada, ali niko nije pričao o njenoj muzici

Izvor: You Tube/ Entertainment Tonight

Čapel Roan (28) je američka pjevačica i kantautorka koja je brzo postala jedna od najzanimljivijih pop zvijezda mlađe generacije.Prošle godine je na dodjeli Gremi nagrada proglašena za najboljeg novog izvođača, a ove je napravila svojevrsni skandal.

Dok je Bad Bunny ispisao istoriju na Gremi nagradama, a Džastin Biber stao na binu u gaćama i čarapama, Čapel je šokirala na crvenom tepihu prije početka svečanosti.

Čapel se pojavila u providnoj haljini bez gornjeg dijela, tačnije "gornji dio" je visio s pirsinga na bradavicama što je izazvalo lavinu komentara na mrežama.

Za njen izgled je bila zadušena stilistkinja Genesis Veb, a haljina je kreacija modne kuće Mugler.

Pogledajte kako je izgledala Čapel:

The dress did what it could. The rest was faith.

Chappell Roan arriving to the Grammy’spic.twitter.com/gMMWwWnpO2 — Cassandra "Cassy" Coelho R. (@IDontCareBear)February 2, 2026

Pogledajte i nastup Džastina Bibera: