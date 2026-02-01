Čaka Kan, Karlos Santana i Pol Sajmon dobili Gremi nagrade za životno djelo: Posthumno nagrađena i Vitni Hjuston

Pat Hjuston je primila nagradu u ime Vitni Hjuston.

Pjevači Čaka Kan, Šer, Vitni Hjuston, Fela Kuti, Pol Sajmon i Karlos Santana dobili su nagrade za životno djelo na ceremoniji Special Merit Awards ceremonije Američke diskografske akademije, održane uoči glavne večeri Gremija.

Vidno emotivna, Čaka Kan se obratila publici snažnim riječima:

"Muzika je bila moja molitva, moje iscjeljenje, moja radost i moja istina. Kroz nju sam spasla sopstveni život."

Pre uručenja nagrade, prikazan je kratak dokumentarni film o njenoj karijeri, koji je podsetio na njene najveće hitove — kako iz perioda sa bendom Rufus, tako i iz solo faze.

U blistavoj haljini u nijansi morske zelene, zahvalila se brojnim saradnicima, uz dozu humora:

"Više od 50 godina imam blagoslov da hodam rame uz rame sa izuzetnim umetnicima, muzičarima, piscima, producentima i kreativcima i čudacima."

Posthumne nagrade za Vitni Hjuston i Fela Kutija

Nagrade za životno djelo Vitni Hjuston i Fela Kuti preuzeli su članovi porodica.

Vitni, koja je preminula 2012. godine, dobila je emotivnu posvetu od svoje snaje i dugogodišnje menadžerke Pat Hjuston:

"Njen glas, taj glas! — ostaje vječan. Njeno nasleđe živjeće zauvijek."

Za nigerijsku Afrobeat legendu Fela Kutija, koji je preminuo 1997, nagradu su preuzela trojica njegove djece. On je predstavljen kao:

"producent, aranžer, politički radikal, buntovnik i otac afrobit muzike".

Fela Kuti je prvi afrički muzičar koji je dobio ovu nagradu.

"Hvala vam što ste našeg oca doveli ovdje. Ovo je važno za nas, važno za Afriku, važno za svetski mir i borbu", rekao je njegov sin.

Šer je nagradu prihvatila putem video poruke, a Santana je zahvalio u snimku koji je pročitao njegov sin. Karlos Santana se takođe obratio putem videa, nakon što je njegov sin Salvador preuzeo nagradu:

"Svijet je toliko zaražen strahom da nam je muzika i poruka Santane potrebna da bismo donijeli nadu, hrabrost i radost i izliječili svijet."

Kada je riječ o nominacijama, Kendrik Lamar predvodi listu sa devet, a slijede Lejdi Gaga i producenti Cirkut i Džek Antonof sa po sedam nominacija.

Od ove godine, uvedene su dvije nove kategorije: Najbolji omot albuma i Najbolji tradicionalni kantri album.

Među nominovanima su i Bed Bani, Leon Tomas i Sabrina Karpenter koji su osvojili po šest nominacija, dok je nekoliko umjetnika osvojilo pet, uključujući Doečiija, SZA, scenaristu i producenta Endrua Vata, Tyler, the Creator i Pusha T & Malice of Clipse.

Džastin Biber se vraća na scenu dodjele nagrada prvi put posle četiri godine, a među ostalim izvođačima najavljeni su Sabrina Karpenter, Tajler Kreator, Klips, Farel Vilijams i Bruno Mars.