Mina Kostić progovorila je o intimnim odnosima sa svojim vjerenikom Manetom Ćuruvijom.
Pjevačica Mina Kostić progovorila je o svojoj vezi sa Manetom Ćuruvijem Kasper i bez imalo zadrški iznijela intimne detalje u javnost.
Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper su vezu započeli dok je on još bio u Americi, te je njihova veza održavana na daljinu. Prvi put ga je uživo vidjela kada je nedavno stigao u Srbiju.
Pogledajte fotografije Mine i Kaspera:
"Imamo intimne odnose pet puta na dan": Mina Kostić priznala da je odmah spavala sa Kasperom, šokirala detaljima
"Od tada imamo kontinuitete, to radimo svakodnevno, po 4-5 puta na dan", šokirala je Mina priznanjem, dodavši da su prvi put bili intimni kod nje u kući dok se njegov stan renovirao.
"Prvi put smo se vidjeli 29. decembra i tad smo vodili ljubav prvi put. On je dominantan. Nisam ništa čekala, odmah sam mu dala", rekla je Mina bez ustezanja kod Bokija 13. A pored vjenčanja, par planira i proširenje porodice.
"Rodiću mu, radimo na tome", rekla je Mina.
Boki 13 ih vjenčao
Inače, Boki 13 je želio da se našali usred emisije, pa je vjenčao Minu Kostić i njenog vjerenika Maneta Ćuruviju Kaspera. Pjevačica je blistala u haljini sa biserima i odmah je pristala da uzme prezime Ćuruvija.
Boki 13 je preuzeo ulogu matičara (ali i kuma i kume), te ozvaničio njihovu ljubav riječima: "Prsten ste već stavili... Proglašavam vas mužem i ženom".
Nakon vjenčanja uslijedili su poljupci, a Mina Kostić je otkrila i kako će se ubuduće prezivati:
"Ja na svoje dodajem Ćuruvija, a on uzima moje prezime", izjavila je pjevačica tokom prenosa