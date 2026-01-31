Ovo je Srpkinja koja se navodno pojavljuje u Epstinovim fajlovima: Manekenka osvojila drugo mjesto u srpskom Top Modelu

Fotografija srpskog pasoša u fajlovima ozlogašenog prestupnika izazvala je pažnju javnosti.

U najnovijoj turi dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom objavljeno je više od tri miliona fajlova. Među njima se nalazi i fotografija jednog srpskog pasoša, a dokumenta se odnose na slučaj pokojnog američkog milijardera i osuđenog prestupnika.

Kako navode domaći mediji, u pitanju je navodno manekenka Bojana Banjac koja je svojevremeno bila učesnica emisije "Srpski Top Model", gdje je zauzela drugo mjesto.

Dokumenti ukazuju na to da se, navodno, ime Bojane Banjac pojavljuje u mejlovima u kojima je navodna agencija predlagala potencijalne modele Džefriju Epstinu, navodi Informer. Ipak, ne postoji dokaz o direktnoj komunikaciji između Bojane Banjac i Epstina.

deluje stvarno da je bojana banjac (drugoplasirana u srpskom top modelu) se nalazi u ovim Epstein fajlovima ali se njen datum rodjenja ne poklapa.https://t.co/CNduwfvKH3 — (@Voyin9)January 31, 2026

Ko je Bojana Banjac?

Bojana Banjac bila je drugoplasirana u takmičenju "Srpski Top Model". Nakon učešća nastavila je da gradi uspješnu karijeru u modelingu. Prije dve godine udala se za dugogodišnjeg partnera i imaju dijete.

Prisustvo njenog imena ili fotografije u tim dokumentima ne znači da je Bojana Banjac bila žrtva, umiješana u zlodjela ili da je imala bilo kakvu kontaktnu komunikaciju direktno sa Džefrijem Epstinom, niti da se radi o kriminalnim aktivnostima u kojima je ona učestvovala; dokumenti jednostavno pokazuju da je njeno ime bilo uključeno u neke mejlova/administrativne podatke koji su nastali između modne agencije i spiska potencijalnih modela.

To je ta slikapic.twitter.com/TXjRmvIRAq — Vracarski hirurg (@DjDzordz)January 31, 2026

Iako mediji pišu da se radi o Bojani Banjac, primjećuje se da se datum rođenja ne poklapa.

