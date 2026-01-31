logo
Ovo je Srpkinja koja se navodno pojavljuje u Epstinovim fajlovima: Manekenka osvojila drugo mjesto u srpskom Top Modelu

Autor Ana Živančević
0

Fotografija srpskog pasoša u fajlovima ozlogašenog prestupnika izazvala je pažnju javnosti.

Ovo je Srpkinja koja se navodno pojavljuje u Epstinovim fajlovima Izvor: Instagram printscreen/ boyanabanjac

U najnovijoj turi dokumenata povezanih sa Džefrijem Epstinom objavljeno je više od tri miliona fajlova. Među njima se nalazi i fotografija jednog srpskog pasoša, a dokumenta se odnose na slučaj pokojnog američkog milijardera i osuđenog prestupnika.

Kako navode domaći mediji, u pitanju je navodno manekenka Bojana Banjac koja je svojevremeno bila učesnica emisije "Srpski Top Model", gdje je zauzela drugo mjesto. 

Pogledajte fotografije Bojane Banjac:

Dokumenti ukazuju na to da se, navodno, ime Bojane Banjac pojavljuje u mejlovima u kojima je navodna agencija predlagala potencijalne modele Džefriju Epstinu, navodi Informer. Ipak, ne postoji dokaz o direktnoj komunikaciji između Bojane Banjac i Epstina.

Ko je Bojana Banjac?

Bojana Banjac bila je drugoplasirana u takmičenju "Srpski Top Model". Nakon učešća nastavila je da gradi uspješnu karijeru u modelingu. Prije dve godine udala se za dugogodišnjeg partnera i imaju dijete.

Prisustvo njenog imena ili fotografije u tim dokumentima ne znači da je Bojana Banjac bila žrtva, umiješana u zlodjela ili da je imala bilo kakvu kontaktnu komunikaciju direktno sa Džefrijem Epstinom, niti da se radi o kriminalnim aktivnostima u kojima je ona učestvovala; dokumenti jednostavno pokazuju da je njeno ime bilo uključeno u neke mejlova/administrativne podatke koji su nastali između modne agencije i spiska potencijalnih modela.

Iako mediji pišu da se radi o Bojani Banjac, primjećuje se da se datum rođenja ne poklapa.

Pogledajte još fotografija Bojane Banjac:

