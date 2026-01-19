"Pala sam na desnu ruku, a polomila lijevi lakat": Brena o stravičnim povredama, slomila nogu kad je skočila sa sprata

Pjevačica Lepa Brena otkrila je kroz kakve životne situacije je sve prošla, kada je polomila obje ruke i obje noge.

Izvor: YouTube/printscreen/VOSTCAST

Pevačica Lepa Brena je gostovala u jednom podkastu gde je progovorila o višestrukim povredama i prelomima koje je zaradila tokom godina.

Brena je otkrila da se jedna od najtežih povreda dogodila kada je skočila sa sprata kako bi zaštitila sina od potencijalne povrede.

"Levu nogu sam slomila kada sam skočila da uhvatim Stefana. On je bio u dubku, a ja sam skočila sa sprata, preskočila stepenice da on ne bi pao u prizemlje. Tada sam polomila tibiju, koleno mi je otišlo u potkolenicu koja se rascepila i imala sam strašnu operaciju" prisetila se Brena.

Tešku povredu doživela je i nedavno, tokom koncerta u Zagrebu prošle godine, kada je snimatelj pao na njenu nogu.

"Desnu nogu sam polomila na koncertu, ali sam sa slomljenom nogom pevala još sat i po vremena", otkrila je pevačica, još jednom pokazavši profesionalizam i snagu po kojoj je poznata.

Ni povrede ruku je nisu zaobišle. Kako kaže, obe ruke je polomila tokom letovanja, u pokušaju da izbegne još težu nesreću.

"Okrenula sam se i krenula napred, a ispred mene je bilo veliko postolje sa špicastim krajem za suncobran. Da ne bih pala na to, bacila sam se i uopšte ne znam kako sam to izvela. Pala sam na desnu ruku i polomila levi lakat"

"Okrenula sam se i krenula napred, a ispred mene je bilo veliko postolje sa špicastim krajem za suncobran. Da ne bih pala na to, bacila sam se i uopšte ne znam kako sam to izvela. Pala sam na desnu ruku i polomila levi lakat" ispričala je Brena.

Brena je potom rekla da joj je joga pomogla da se oporavi.

" Joga mi je bukvalno pomogla da pronađem snagu u sebi. Više mi je pomogla za psihofizičku kondiciju, koncerte i život nego bilo koji sport. To istezanje je izdužilo moje telo i dalo mi snagu za koju nisam mogla da verujem da može da se postigne kroz jogu", zaključila je Lepa Brena.

(Vostcast, MONDO)





