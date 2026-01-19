Lepa Brena se pela na oluk sa čarapom na glavi i lukom u ustima: "Ja sam preteča Spajdermena"

Kroz smijeh, pjevačica se prisjetila svega što je sa svojim kolegama doživljavala na turnejama.

Legendarna pjevačica Lepa Brena gostovala je u podkastu "Vostcast", gdje je govorila o počecima svoje karijere, kao i o periodu saradnje sa bendom "Slatki greh". Tom prilikom podijelila je brojne zanimljive anegdote i otkrila kako su se članovi benda zabavljali na turnejama između nastupa.

Brena je bila znatno mlađa od svojih kolega iz benda, a kako bi im dokazala da nisu onoliko jaki i hrabri koliko su se predstavljali, često ih je namjerno plašila.

"Ja sam u duši bila dijete. Pa pravila sam p*zdardije. Kada smo snimali u hotelu Jugoslavija, završimo probu, ugasi se svijetlo. Mrak je uveče, to je kada imamo slobodan dan, ne idemo kući. Ni oni nisu išli kući, iako su svi bili oženjeni. Zoran, Frenki, Žika i ja ugasimo svijetlo i idemo, mislim ovo je najveća dječija glupost koju ću vam ispričati, nisam smjela nigdje da ispričam na nekoj televiziji. Klečimo i ko će koga da prepadne. Ideš, klečiš i šunjaš se, ali ne dišeš na nos. Ti kada dišeš na nos to se čuje, nego otvoriš usta. Osjetim, čujem, znam ko diše na nos, znam im miris kože. Tačno znam do koga sam došla, onda vrisnem i uplašim tu osobu. To je bio takav cirkus, tada imam 21 godinu i oni koji su po 15 godina stariji od mene. Mi se igramo na koljenima i plašimo jedni druge. Ja sam se igrala", rekla je Lepa Brena.

Prisjetila se i situacije kada je toliko uplašila kolegu iz benda da je pomislila da će dobiti infarkt

"Idemo na turneju, i oni kažu: 'Jao, mi se ne plašimo ničega'. Sve muškarci. Oni su svio hrabri, najjači, najbolji. Ja slušam, slušam. Odem na recepciju i pitam gdje spavaju Zoran i Maksa. Tražim im rezervni ključ. Brzo odem u svoju sobu i odem legnem ispod kreveta od Lepog Bore. Oni se isturširaju, peru zube. Borim se da ne zaspim. Oni legnu, gase svjetla, legnu da spavaju. Prođe 10 minuta, a ja noktima ispod kreveta. Kad skoči Bora: 'Zoki, čuješ li ti nešto? Nešto grebe, da nije mačka'. Ja ponovo grebem. On ustane a ja ga uhvatim za obije noge, a on počne da vrišti. Samo infarkt što ne dobije. Meni je to bilo smiješno", ispričala je pjevačica.

Jednom prilikom se čak pela na oluk kako bi sa spoljne strane kucala na prozor i to sa čarapom na glavi i lukom u ustima.

"Pela sam se sa balkona po olucima na drugi sprat da dođem na terasu. Uzmem luk i flomaster i iscrtam zube i stavim to u usta i navučen čarapu na glavu. Onda se popnem gore, jer oni stalno govore: 'Jao, te tvoje fore. Pa znaš šta, mi se ne plašimo ničega, ti si stvarno dijete'. Stvarno to nije normalno. Ja kao Spajdermen. U stvari ja sam preteča Spajdermena. Popnem se gore, dođem do zavjese, sa čarapom na glavi i lukom u kuckam na prostor. Oni otvore zavjesu, vide mene onakvu. To je takvo bilo padanje u nesvijest. Mogla sam da padnem, mogla sam i da poginem. Oni jure i dolaze i kucaju na moja vrata, ja sam već u pidžami. Kažem im da ja sam tim nemam ništa", rekla je ona.