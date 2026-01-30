logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Samo još vodu u koljenima nemam": Edita priznala kako joj je u prvoj trudnoći i sa čime se sve nosi

"Samo još vodu u koljenima nemam": Edita priznala kako joj je u prvoj trudnoći i sa čime se sve nosi

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Edita Aradinović oglasila se na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda njena svakodnevica tokom trudnoće

Edita priznala kako joj je u prvoj trudnoći i sa čime se sve nosi Izvor: Instagram printscreen/editaaradinovic

Edita je objavila fotografije na kojima je vidimo u elegantnoj braon kombinaciji, šik obučenu dok izlazi iz automobila, a potom i tokom šetnje gradom. Iako u drugom stanju, pjevačica ne odustaje od prepoznatljivog stila, te je i ovog puta privukla pažnju izgledom, ali i iskrenim komentarom koji je nasmijao njene pratioce.

"Nema šta nemam, samo još vodu u koljenima nemam", napisala je uz objavu, aludirajući na sve trudničke tegobe sa kojima se susreće.

Njena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške, a fanovi su istakli da Edita i u trudnoći zrači samopouzdanjem i dobrim raspoloženjem.

"Još nije trenutak da se radujem"

Podsjetimo, u izjavi za medije naglasila je da još uvijek ne želi da se previše raduje dok ne bude sigurna da je sve u redu. Ona tvrdi da tek treba da obavi dodatne preglede, pa da je najbolje tek tada da priča o detaljima.

"Da, trudna sam, samo još nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu sa bebom. Zbog toga ne bih ulazila u detalje, nadam se da će sve biti dobro, pa da možemo lijepo da pričamo o tome", izjavila je Edita.

Pogledajte njene slike sa nedavnog odmora:

Možda ce vas zanimati


Tagovi

edita aradinović trudnoća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ