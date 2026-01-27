logo
Prva fotografija trudne Edite Aradinović: Pjevačica pokazala stomak u uskoj haljini, zapalila mreže

Prva fotografija trudne Edite Aradinović: Pjevačica pokazala stomak u uskoj haljini, zapalila mreže

Autor Ana Živančević
0

Edita Aradinović ponosno je pokazala svoj trudnički stomak.

Prva fotografija trudne Edite Aradinović Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Edita Aradinović trudna je i nalazi se u trećem mjesecu trudnoće. Ona je na društvenim mrežama objavila nove fotografije iz kabine jednog butika, gdje je isprobavala garderobu, a uska siva haljina dodatno je istakla njenu figuru i stomačić koji polako postaje primjetan.

Edita je u drugom stanju sa partnerom Nenadom Stevićem kog je predstavila javnosti na koncertu Emine Jahović.

"U vremenu kada se mnogo piše i nagađa, ovu vijest želim da podijelim sama, onako kako je osjećam. Moja porodica bice veća za još jednog člana. Trudna sam. Zahvalna sam Bogu na svemu. Za mene počinje nova era. Jedan novi život. Ovo je trenutak koji se ne objašnjava. Samo se živi. Komentare na ovu objavu gasim jer biram mir. Za sebe. Za svoje dijete"

Inače, kako saznaju domaći mediji, Edita i Nenad već planiraju vjenčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.

Vjenčanje će obaviti u Srbiji, ali će detalje pokušavati da zadrže u strogoj tajnosti.

