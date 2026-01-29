Ovo je kuća u kojoj će Ana Ivanović uživati u Bastijanovim milionima: Odrala ga na sudu, i sad se širi u raskoši

Ana Ivanović pronašla je svoj mir na Majorci, a vila u kojoj živi sa sinovima oduzima dah

Izvor: Kurir/privatna arhiva/instagram/anaivanovic

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera mjesecima unazad je glavna tema javnosti, a nakon što je bivša srpska teniserka prošle godine pokrenula brakorazvodnu parnicu, sada je stigla i odluka suda vezana za alimentaciju.

Prema pisanju stranih medija, sud je reagovao ekspresno kada je riječ o izdržavanju djece, donijevši odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po djetetu mjesečno uplaćuje 15.000 eura, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 eura, što je oko 63,4 miliona dinara.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mjesečnu alimentaciju na 15.000 eura po djetetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plaća za stalno zaposlene u Njemačkoj - piše portal Bunte.

Inače, poznato je i zašto je sud opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije.

Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 eura mjesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dijete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svjetskog prvenstva plaća porez u Njemačkoj, navodi pomenuti portal.

Inače, iako je i Ana sama pokrenula više biznisa i ima iza sebe jake ugovore, nema sumnje da će značajna finansijska sredstva koja će dobijati od Bastijana uticati na to da i nakon razvoda živi na visokoj nozi.

Kada je riječ o luksuznoj vili na Majorci koju je Ana nekada dijelila sa Bastijanom, ona se prostire na parceli od oko 6.000 kvadratnih metara, dok sama kuća zauzima približno 950.

Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen

Izgrađena je 1998. godine i nakon kupovine, Ana je uložila poprilična sredstva u renoviranje kako bi je prilagodila porodičnim potrebama.

Kuća, inače, ima dva nivoa. Na prizemlju se nalazi prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, glavna spavaća soba sa garderoberom i kupatilom.

Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen

Na spratu su smještene četiri spavaće sobe sa terasama i tri kupatila. Pored toga, vila posjeduje i odvojeni apartman za goste ili osoblje.

U dvorištu se nalaze bazen i teniski teren, što omogućava vlasnicima da uživaju u sportskim aktivnostima bez napuštanja doma.

