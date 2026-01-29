"Srbiji fali takvo remek-djelo": Mina i Kasper šokirali u emisiji, otkrili planove da pokore televizijski program

Mina Kostić i Kasper planiraju da snime jedinstveni rijaliti šou, inspirisan sličnim projektima iz Amerike.
Mina Kostić je zbog veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom postala "tema broj 1" srpskih medija. Njihove izjave i komentari na društvenim mrežama postali su nezaobilazan dio svakodnevnice, a sada ćemo, sudeći po njihovim izjavama u jednoj emisiji, moži da ih gledamo i "uživo".
Mina s partnerom navodno planira da pokrene sopstveni rijaliti.
"Da, biće", otkrila je ekskluzivno Mina, dok je Kasper objasnio da to neće biti klasični rijaliti šou-program nego poput nekih koje je gledao na televiziji u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje živi.
"To nije rijaliti. Mislim da je Srbiji potrebno remek-djelo u kom su glumci, muzičari, pjevači. Ako ja mogu da budem od pomoći - biću", nadovezao se Mane.
"Nemoj da otkrivaš ideje i prodaješ", upozorila ga je Kostićeva.
Ćuruvija je nedavno javno zaprosio Minu u emisiji Ognjena Amidžića, a potom s njom gostovao u podkastu Bojana Jovanovskog, makedonskog šoumena, u kojem su otrkili da imaju odnose četiri do pet puta dnevno.
Boki ih je u svojoj emisiji čak i vjenčao. Pogledajte:
(Pulsonline, MONDO)