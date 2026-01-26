Poznato šta Kasper planira da Mina Kostić radi u Americi: Oglasila se pjevačica i otkrila sve detalje

Mane Ćuruvija će zakazivati nastupe Mini Kostić u Americi.

Ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije, javnosti poznatijeg po nadimku Kasper, ne cvjeta samo na privatnom planu već sve više dobija i ozbiljne poslovne obrise.

Pjevačica, koja već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih imena domaće muzičke scene, u Manetu nije pronašla samo životnog saputnika već i snažnu podršku u karijeri.

Ima jake veze

Kako tvrde njihovi bliski prijatelji, upravo će Kasper biti ključna figura kada je riječ o Mininom profesionalnom iskoraku na inostrano tržište, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je da Mina u narednom periodu ima znatno više nastupa u Americi, gdje postoji velika dijaspora s Balkana i ozbiljna potražnja za izvođačima njenog kalibra.

"Mane je opčinjen Mininim glasom, energijom i načinom na koji pjeva i igra. Naši ljudi u Americi drže brojne klubove i restorane u kojima se okuplja publika s Balkana, a Kasper je to prepoznao kao odličnu priliku za nove poslovne angažmane. Njegova želja je da joj pomogne da karijeru dodatno poboljša i učvrsti", otkriva izvor blizak paru.

Sve precizirali

Mina nije krila da joj podrška budućeg supruga mnogo znači.

"Mane će sigurno biti uz mene, šta god ja radila. Naravno da će mi pomoći u svakom smislu. Neće mi biti klasični menadžer, ali sve što može oko nastupa, organizacije i kontakata, on će mi pomoći. Kao što on pomaže meni, tako ću i ja njemu kada su u pitanju njegovi poslovi", započela je Mina.

Na njene riječi nadovezao se i sam Kasper, koji ističe da mu je najvažnije da se njihova saradnja ne protumači pogrešno.

"Naravno da ću joj pomoći. Nisam njen menadžer, već njen životni saputnik. Ne želim da ljudi pogrešno shvate da ja na njoj želim da zarađujem. Sve kontakte koje imam vrlo rado ću iskoristiti na pravi način i isključivo u njenom interesu", rekao je Ćuruvija.

Osim planova vezanih za Mininu karijeru, Kasper je otkrio i ambicioznu ideju koja bi mogla da promijeni domaću televizijsku scenu.

Naime, on već duže vrijeme radi na tome da jedan od najgledanijih američkih šou-programa dovede u Srbiju.

"Producent jednog od najvećih šou-programa u Americi je moj blizak prijatelj, gotovo kućni prijatelj. Imamo ozbiljnu namjeru da u budućnosti taj format zaživi i kod nas. Srbija zaslužuje takav svjetski šou. Mi smo talentovan narod, samo nam treba prava platforma", istakao je Kasper.