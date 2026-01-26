Nakon natpisa da Mina Kostić ne treba da ostavlja ćerku sa vjerenikom Kasperom, pjevačica je poslala oštru poruku.

Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Pjevačica Mina Kostić oglasila se nakon medijskog natpisa u kojem se njen vjerenik Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, dovodi u vezu s navodnim nečasnim namjerama prema njenoj ćerki. Kako je istakla, riječ je o otvorenom pozivu na linč, zbog čega je zatražila hitnu reakciju nadležnih institucija.

Mina se posljednjih nedjelja nalazi u centru pažnje javnosti zbog emotivne veze i vjeridbe s Kasperom, a dodatnu buru izazvalo je njihovog zajedničkog gostovanje u emisiji "Amidži šou", nakon čega su uslijedili brojni navodi.

Posebnu pažnju privukao je tekst "Mina ne smije da ostavlja ćerku sa Kasperom, on voli mlade, izopačen je i perverzan. Ima stariju ženu u Americi," koji je pjevačica ocijenila kao opasan, uvredljiv, i potpuno neistinit.

Mina Kostić zatražila zaštitu državnih organa

Kako Mina ističe na Instagramu, očigledno je da pojedincima smeta njena veza, ali upozorava da se ovakvim tvrdnjama ozbiljno ugrožavaju nečija čast, bezbjednost i privatnost. Pjevačica se tim povodom oglasila objavom, gdje je javno reagovala na sporne navode.

Vidi opis Mina Kostić alarmirala nadležne organe: Nakon upozorenja da ne ostavlja ćerku samu s Kasperom javno zagrmjela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ Kurir Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen/Pink/ pink.rs Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen / Mina Kostic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen/ pink.rs Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ovo je otišlo predaleko! Pozivam sve nadležne institucije u državi da reaguju na ovakav monstruozan poziv na linč mog vjerenika i crtanje mete na njegovo čelo. Stop uništavanju života!" poručila je Mina u objavi.



