Kasper odgovorio šta je završio od škole, pa nastao muk, opasno se izblamirao: "To ne može da bude obrazovanje"

Mane Ćuruvija Kasper progovorio je o svom obrazovanju, pa šokirao sve.

Izvor: Pink

Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper već dugo privlače pažnju javnosti. Oni su nedavno gostovali u podkastu Makedonca Bokija 13, a jedan Kasperov odgovor odmah je postao viralan na društvenim mrežama.

"Šta si po obrazovanju?", upitao ga je voditelj.

"Po obrazovanju? Trudim se da budem čovjek", rekao je Kasper, pa je nastao muk.

"To ne može da bude obrazovanje", kazao je voditelj potom.

"Vidite, da vam kažem, zar je bitna diploma? Obrazovanje, ih... ", rekao je Minin dečko.

"Završio je ekonomiju, on je ekonomista", ubacila se Mina u emisiji.

"Ne, nisam stigao da završim, da kažem, neke velike škole, zato što sam vrlo mlad otišao da radim kod strica u fabrici. Zamislite vi, imate 18 godina, to je ustajanje u četiri ujutru...", kazao je Kasper, kad ga je prekinuo Boki 13:

"Evo da pročitam jedan komentar: 'Po obrazovanju - filozof".

"Pa, dobro...", rekao je Kasper pomirljivo.

"Minina ćerka je divno dijete"

O Mini i njenom partneru se naširoko pričalo jer je ona u više navrata govorila da su u ozbiljnoj vezi, iako je ista zapravo sve vrijeme bila onlajn, preko interneta.

"Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dijete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam vidio njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom djetetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška", jasan je bio on.

Izvor: Blic/ MONDO



