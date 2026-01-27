logo
Ko je muž Danijele Dimitrovske za kog se udala u tajnosti: Manekenka rekla "da" bivšem fudbaleru koji je mlađi od nje

Autor Jelena Sitarica
0

Voditeljka i manekenka rekla je sudbonosno "da", a snimak vjenčanja raznježio je javnost.

Evo ko je Jevrem Kosnić Izvor: Printscreen/Instagram

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska udala se za svog partnera, bivšeg fudbalera i biznismena Jevrema Kosnića. Slavna ljepotica malo pošto se saznalo za njenu udaju je i objavila snimak sa tajnog vjenčanja, a kadrovi su raznježili njene pratioce. 

Danijela je blistala u jednostavnoj bijeloj haljini koju je upotpunila cipelama sa šnalom i upečatljivim naušnicama, dok je umjesto vela, manekenka nosila jednostavnu bijelu maramu, dok je Jevrem Kosnić nosio odijelo i plavu košulju. 

Inače, par se vjerio u maju prošle godine, a sada su odlučili da se najprije vjenčaju u crkvi, dok će veliku proslavu upriličiti sledeće godine.

Ko je Jevrem Kosnić?

Bivši fudbaler Jevrem Kosnić je mlađi od Danijele šest godina, a rođen je u Švajcarskoj. Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanija.

Potom igra za italijanski klub Ređinu, a potom Vojvodinu, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020 godine.

Nakon toga posvetio se nekretninama, o čemu je Danijela nedavno javno pričala.

Danijela je nedavno otkrila sadašnje zanimanje svog izabranika.

- Ovo je osoba zbog koje sam ja u Crnoj Gori poslednjih godinu dana, intenzivno. Moj dečko nije Crnogorac, ali ne bih imala nikakav problem i da jeste. Ovde gradi jednu zgradu i tu moram da pohvalim svog momka jer ne pričam često o njemu, pogotovo ne ovako javno, ali je sada zaslužio. Svaki od ovih stanova je gradio kao da će on u njima da živi. On ovdje radi i stvara, a mi smo mu moralna podrška - rekla je ona.

Pogledajte još njihovih fotografija:

Danijela Dimitrovska JEVREM KOSNIĆ fudbaler

