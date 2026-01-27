"Dete da mi niko u usta ne uzima.": Mina Kostić podnosi tužbe zbog navoda o Kasperovoj izopačenosti

Pjevačica Mina Kostić nije krila bez zbog raznih spekulacija.

Mina Kostić je žestoko reagovala na komentare da ne bi trebalo da ostavlja ćerku Anastasiju samu s partnerom Manetom Ćuruvijom Kasperom zbog njegove "izopačenosti".

Ove šokantne tvrdnje iznijela je numerolog, astrolog i medijum Vidarica Bela, a pjevačica je najavila tužbu i naglasila da njenu nasljednicu niko ne smije da uzima u usta. Ona je, takođe, sve medije pozvala da stanu u njenu odbranu jer, kako kaže, takve nebuloze ne bi trebalo objavljivati.

Vjeruje samo u Boga

"U pitanju je kleveta, sram ih bilo, ide tužba, i to debela! Već smo angažovali i advokata. Zbog ovoga će biti debelo kažnjena i s moje i s njegove strane. Dijete da mi niko u usta ne uzima. Treba da ih je sramota sve. Takvim pričama moramo da stanemo na kraj. Cijela Srbija i mediji moraju da se dignu i da stanu uz nas. Ko god je to rekao, neka ga Bog pita, sram ih bilo, zlotvori. Ne znam ko je ta žena, u te gluposti ne vjerujem, u tarot i tome slično. Vjerujem samo u Boga, ja sam vjernik. Sram da bude tu vješticu. I na kraju krajeva, bilo bi u redu da svi novinari stanu u moju odbranu i kažu da nije u redu takve nebuloze pisati ni objavljivati - rekla nam je vidno uznemirena pjevačica, pa istakla da samo bolesni umovi mogu da napišu tako nešto."

"Kukala joj majka kako će da plati", poentirala je Kostićeva.

Mina je istakla da se Kasper i Anastasija odlično slažu i da nema mjesta ovakvim pričama, koje su, kako mnogi komentarišu, van granice zdravog razuma.

"On je došao kod mene, na moja vrata. Odmah sam skočila, zagrlila ga i poljubila, i osjećaj koji sam imala je da se znamo cio život. Najnormalnije se ponašamo, kao da smo cio život zajedno. Super funkcionišemo kad ručamo, kad idemo negdje... Kučići ga baš vole. Anastasija isto tako, stalno ga grli i ljubi, baš se lijepo slažemo. Ćerka je bila kod tate kad je on došao, ali jedva je čekala da dođe kući i da se upoznaju", istakla je Mina.

Tokom razgovora Mini se pridružio i njen partner Kasper, koji nam je rekao da nikad ne bi dozvolio da pjevačica napusti Srbiju zbog njega.

Podsjetimo, upravo će Kasper biti ključna figura kad je riječ o Mininom profesionalnom iskoraku na inostrano tržište, prije svega Sjedinjene Američke Države. Plan je da u narednom periodu ima mnogo više nastupa u Americi, gdje živi mnogo ljudi s Balkana, pa je ozbiljna potražnja za izvođačima njenog kalibra.

"Mane je opčinjen Mininim glasom, energijom i načinom na koji pjeva i igra. Naši ljudi u Americi drže brojne klubove i restorane, u kojima se okuplja publika s Balkana, a Kasper je to prepoznao kao odličnu priliku za nove poslovne angažmane. Njegova želja je da joj pomogne da karijeru dodatno poboljša i učvrsti", otkriva izvor blizak paru.

Želi da joj pomogne

"Mane će sigurno biti uz mene, šta god radila. Naravno da će mi pomoći u svakom smislu. Neće mi biti klasičan menadžer, ali sve što može oko nastupa, organizacije i kontakata on će mi pomoći. Kao što on pomaže meni, tako ću i ja njemu kad su u pitanju njegovi poslovi", rekla je Mina.

Na njene riječi nadovezao se sam Kasper, koji ističe da mu je najvažnije da se njihova saradnja ne protumači pogrešno.

"Naravno da ću joj pomoći. Nisam njen menadžer, već njen životni saputnik. Ne želim da ljudi pogrešno shvate da ja na njoj želim da zarađujem. Sve kontakte koje imam vrlo rado ću iskoristiti na pravi način i isključivo u njenom interesu", rekao je Ćuruvija.