Blam Lee Kiš o kojem su svi pričali: Reakcija pevačice u studiju govori hiljadu reči (Video)

Voditeljka Lea Kiš je jednom prilikom u studiju ugostila pevačicu Milicu - koju, saznaćete od nje

Izvor: Pink

Voditeljka Lea Kiš je godinama jedno od omiljenih televizijskih lica. Karijeru je počela na Javnom servisu, da bi potom počela da vodi svoju, zabavnu emisiju na Pinku.

Tokom godina je menjala medijske kuće, ali ne i format u kojem je u studiju, uz pesmu i hranu dočekivala goste sa estrade. Jednom prilikom joj je u emisiju došla Milica Todorović, koju je prekrstila u Milicu Pavlović.

Voditeljka je brzo uvidela da je napravila grešku tokom najave i ispravila se, ali pogled Milice Todorović je rekao sve.

Pogledajte: