Kaja Ostojić pokazala crveno lice sa ožiljcima pa zabrinula fanove: Otkrila šta joj se stvarno desilo

Pjevačica Kaja Ostojić je zabrinula svoje pratioce na mrežama kada je objavila snimak svog lica koje je crveno sa "ožiljcima" duž cijelog obraza. Ona je zatim objasnila o čemu je reč, i da će sve brzo proći.

Kaja se snimala u prirodnom izdanju i to sa nepravilnostima na licu, a razlog mnogim ožiljcima je zapravo laserski tretman koji je radila.

Nakon ovog tretmana bi trebalo da lice bude zategnuto i svježe, a ovaj rezultat na Kajinom licu je drugi dan nakon tretmana.

Zamijenila grad za prirodu

Podsjetimo, Kaja Ostojić je još prije dvije godine govorila o tome kako je kupila plac na Kosmaju, na kojem planira da napravi oazu mira - i to joj se ostvarilo.

Pjevačica je sada živi daleko od gradske vreve, pa je tako život u stanu na 18 spratu zamijenila kućom okruženom prirodom. Kako su ranije pisali domaći mediji, ova nekretnina koštala je 80.000 eura, a pevačica sada kaže da ima više posla oko domaćinstva nego prije.

"Ja sam se već preselila i zamijenila grad za prirodu. Znate kako je, vikendica i kuća, uvijek neki poslovi i obaveze", rekla je pjevačica u razgovoru za domaće medije.

