Pjevačica Kaja Ostojić je zabrinula svoje pratioce na mrežama kada je objavila snimak svog lica koje je crveno sa "ožiljcima" duž cijelog obraza. Ona je zatim objasnila o čemu je reč, i da će sve brzo proći.
Kaja se snimala u prirodnom izdanju i to sa nepravilnostima na licu, a razlog mnogim ožiljcima je zapravo laserski tretman koji je radila.
Kaja Ostojić pokazala crveno lice sa ožiljcima pa zabrinula fanove: Otkrila šta joj se stvarno desilo
Nakon ovog tretmana bi trebalo da lice bude zategnuto i svježe, a ovaj rezultat na Kajinom licu je drugi dan nakon tretmana.
Zamijenila grad za prirodu
Podsjetimo, Kaja Ostojić je još prije dvije godine govorila o tome kako je kupila plac na Kosmaju, na kojem planira da napravi oazu mira - i to joj se ostvarilo.
Pjevačica je sada živi daleko od gradske vreve, pa je tako život u stanu na 18 spratu zamijenila kućom okruženom prirodom. Kako su ranije pisali domaći mediji, ova nekretnina koštala je 80.000 eura, a pevačica sada kaže da ima više posla oko domaćinstva nego prije.
"Ja sam se već preselila i zamijenila grad za prirodu. Znate kako je, vikendica i kuća, uvijek neki poslovi i obaveze", rekla je pjevačica u razgovoru za domaće medije.
