"Čuje se vrištanje i stalno dahću, ovdje ima djece": Komšije prijete policijom Mini i Kasperu, otkrili sve javno

Autor Đorđe Milošević
0

Komšije Mine Kostić nemaju lijepo mišljenje o Ćuruviji, za koga kažu da je sa razlogom došao u Beograd kako bi upravo preko pjevačice postao poznat.

Komšije prijete policijom Mini i Kasperu Izvor: Instagram/minakostic_official/printscreen

Mina Kostić poslednjih dana privlači pažnju javnosti zbog ljubavnog odnosa s Manetom Ćuruvijom Kasperom, s kojim je mjesecima održavala odnos samo onlajn, preko interneta.

Oni sad uživaju zajedno u Beogradu, a Kasper se uselio i u Minin stan u Šumicama. Domaće medijske ekipe posjetile su kraj u kom pjevačica godinama živi i porazgovarali s njenim komšijama, od kojih su čuli nove detalje o vezi o kojoj danima ne prestaje da se priča, ali i piše.

Pjevačicine komšije nisu oduševljene njenim aktuelnim dečkom.

"Jao, nemojte me pitati o tom liku, molim vas. Ne znam gdje su Mini oči. Odmah se uvalio kod nje ovde u stan. Valjda joj je zbog svih ovih komentara na mrežama i u javnosti toliko neprijatno da je počela da nas izbjegava. Blam. Čime se taj čovjek bavi? Djeluje mi kao pravi zgubidan i džabalebaroš. Treba pod hitno da ga otkači. On hoće da postane poznat preko nje", rekla je Minina komšinica iz zgrade.

Ni komšinica koja ima stan na istom spratu kao i pjevačica nije štedjela Kaspera.

"Ovdje niko nema lijepu riječ za njega. Mina je ozbiljna žena i ima ćerku, koja živi s njom u stanu. Ne znam kako u kuću može da dovodi nepoznatog čovjeka, o kome skoro ne zna ništa i koga je upoznala na internetu. Mislim da je sve ovo smišljeno i da on ima za cilj da se na brzinu oženi njome i tako se dokopa nekretnine u kojoj sad živi. Ovo je miran i luksuzan kraj, šuma nam je prekoputa, kvadrat ide i preko 3.000 eura. Ko razumije, shvatiće. Ispričaću vam bizaran detalj - otkad je došao kod nje, iz stana se svakodnevno čuje buka. Toliko su glasni dok vode ljubav da postaje već nepristojno. U zgradi žive i stariji ljudi, parovi s djecom. Čuje se vrištanje, dahtanje. Degutantno. Ako budu nastavili, moraćemo da vidimo šta ćemo. Nadam se da nećemo biti primorani da zovemo komunalnu policiju zbog buke u stanu", zaključila je vidno iznervirana komšinica.

I ostali susjedi su iznenađeni Mininim izborom. Istakli su da su nju i Kaspera viđali kad je došao iz Amerike kako šetaju po obližnjem parku i da je evidentno da je pjevačica zaljubljenija od njega.

Mina Kostić kasper

