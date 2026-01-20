"Živim u inostranstvu, imam svoj biznis": Aleksandra Nikolić otkrila zašto nije ušla u "Elitu"

Aleksandra Nikolić se u potpunosti posvetila ćerki Leoni.

Izvor: Instagram printscreen

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Nikolić, povukla se iz javnosti i već duži vremenski period nije se pojavljivala u medijima, a posebno prethodnih par mjeseci otkako je odustala od ulaska u “Elitu 9“

Aleksandra je posle dužeg vremenskog perioda u intervjuu otkrila sve o rijalitiju, zaradi van istog, ali i o majčinstvu i odrastanju svoje ćerke Leone. Na samom početku progovorila je o tome zašto je odlučila da se povuče iz javnog svijeta i vodi miran život, više van granica naše zemlje.

"Nije to bila svjesna odluka da se povučem, već su se samo prioriteti promijenili i mir mi je postao važniji od svega. Kamere nekada umiju da fale, ali ne po svaku cenu, jer sam naučila da uživam u tišini i to mi baš prija", rekla je Aleksandra

Bivša učesnica “Zadruge“ progovorila je i o odrastanju svoje ćerke Leone.

"Ona me je promijenila iz korijena, naučila me je strpljenju i bezuslovnoj ljubavi i tome da sve gledam jednostavnije i iskrenije. Svaki dan nešto novo od nje naučim. Nisam stroga majka, trudim se da sve sa ćerkicom rešavam razgovorom, desi se nekada da podviknem ako me ne sluša, ali prosto mislim da je mala i dalje i onda se trudim da joj objasnim kako sve funkcioniše i da je naučim pravim stvarima – iskrena je Aleksandra, a onda otkrila da tokom putovanja ćerka često bude i kod oca Filipa Cara, čime je i otkrila da su pronašli mirnu luku što se tiče deteta."

"Imam biznis"

Iako se pisalo da će postati aktuelna učesnica ovogodišnje sezone “Elite“, do toga nije došlo te se pobjednica šeste sezone “Zadruge“ osvrnula se na period rijalitija u kom je imala ogromnu podršku.

"Uf, što se tiče rijalitija kada se osvrnem mogu da kažem da se ne pronalazim u istom i ne vidim u takvoj verziji sebe, jer nisam više takva osoba. Taj period mi jeste donio vidljivost, ali i lekcije koje su bile jako teške. Ne mogu reći da sam ponosna na sve što je tada bilo, ali ne bežim od toga. To iskustvo me je natjeralo da sazrim brže nego što sam željela i da danas mnogo pažljivije biram gdje, kako i sa kim se pojavljujem", iskrena je bila Nikolićeva, a onda se osvrnula na njene glavne prihode zarade.

"Imam biznis o kom ne bih pričala javno, jer to mi je više neka privatna stvar. Što se tiče zarade na TikToku nisam palila lajvove tamo već neko duže vrijeme, ali imam u planu da se u nekom narednom periodu ponovo uključim i na tu mrežu."

Izvor: Blic/ MONDO



