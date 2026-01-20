"Od mene se niko neće najesti": Aleksandra Prijović priznala da ne prilazi šporetu, evo ko kuva u njihovoj kući

Aleksandra Prijović otvoreno priznaje da ne kuva i da je šporet zaobilazi u širokom luku, dok se njen suprug Filip brine o obrocima i porodici.

Pjevačica Aleksandra Prijović je godinama u ljubavi sa Filipom Živojinovićem i zajedno imaju dvoje djece, sina Aleksandra i ćerku Ariju. Ipak, neke kućne aktivnosti ne idu joj baš od ruke, a jedna od njih je kuvanje.

Popularna pjevačica iskreno priznaje da će radije naručiti obrok ili posjetiti omiljeni restoran nego stati za šporet. Fokusirana na muziku i karijeru, uživanje u hrani radije prepušta drugima, pa najradije degustira specijalitete koje pripremaju profesionalci ili njen suprug Filip.

– Kod kuće stalno nešto radim, uvijek sređujem i slažem, ali se od mene niko neće najesti. Stvarno ne znam ništa da spremim. Možda ću nekada dobiti želju da naučim da kuvam, izjavila je Aleksandra, dodajući da svu brigu o obrocima preuzima njen muž.

Aleksandra Prijović ne kuva, a kako je svojevremeno otkrila za Story, Filip je talenat za kulinarstvo naslijedio od oca.

– Na moju veliku radost, Filip je povukao na tatu, tako da je on taj koji kuva kod nas kući, objasnila je Prija, ističući koliko joj znači njegova posvećenost porodici.

Osim u kuhinji, Filip je maksimalno angažovan i oko djece.

– Radio je sa Akijem, radi i sada, tu nema nikakvih problema, izjavila je pjevačica za In Magazin, pohvalivši supruga što se ne libi ni najzahtevnijih roditeljskih zadataka.

