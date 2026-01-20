logo
"Od mene se niko neće najesti": Aleksandra Prijović priznala da ne prilazi šporetu, evo ko kuva u njihovoj kući

Autor Dragana Tomašević
0

Aleksandra Prijović otvoreno priznaje da ne kuva i da je šporet zaobilazi u širokom luku, dok se njen suprug Filip brine o obrocima i porodici.

Aleksandra Prijović priznala da ne prilazi šporetu, evo ko kuva u njihovoj kući Izvor: MONDO

Pjevačica Aleksandra Prijović je godinama u ljubavi sa Filipom Živojinovićem i zajedno imaju dvoje djece, sina Aleksandra i ćerku Ariju. Ipak, neke kućne aktivnosti ne idu joj baš od ruke, a jedna od njih je kuvanje.

Popularna pjevačica iskreno priznaje da će radije naručiti obrok ili posjetiti omiljeni restoran nego stati za šporet. Fokusirana na muziku i karijeru, uživanje u hrani radije prepušta drugima, pa najradije degustira specijalitete koje pripremaju profesionalci ili njen suprug Filip.

Kod kuće stalno nešto radim, uvijek sređujem i slažem, ali se od mene niko neće najesti. Stvarno ne znam ništa da spremim. Možda ću nekada dobiti želju da naučim da kuvam, izjavila je Aleksandra, dodajući da svu brigu o obrocima preuzima njen muž.

Aleksandra Prijović ne kuva, a kako je svojevremeno otkrila za Story, Filip je talenat za kulinarstvo naslijedio od oca.

Na moju veliku radost, Filip je povukao na tatu, tako da je on taj koji kuva kod nas kući, objasnila je Prija, ističući koliko joj znači njegova posvećenost porodici.

Osim u kuhinji, Filip je maksimalno angažovan i oko djece.

– Radio je sa Akijem, radi i sada, tu nema nikakvih problema, izjavila je pjevačica za In Magazin, pohvalivši supruga što se ne libi ni najzahtevnijih roditeljskih zadataka.



