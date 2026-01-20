Maja Odžaklijevska zbog bolesnog unučeta otišla na selo, primala crkavicu, a onda se sve promijenilo

Maja Odžaklijevska otvoreno je govorila o borbi za budućnost unučeta sa autizmom, iako i sama ima mala primanja. Ipak, sreća joj je okrenula, te su stvari postale bolje nakon što je počela da dobija nacionalnu penziju

Maja Odžaklijevska jedna je od najistaknutijih umetnica, ali je i uprkos brojnim hitovima, i bogatoj karijeri u jednom trenutku prolazila kroz težak finansijski period. U tom trenutku je jedva krpila kraj sa krajem zbog penzije koja je bila svega 33.000 dinara, što joj je jedva bilo dovoljno za osnovne troškove, naročito ako se uzme u obzir da je pomagala ćerki koja ima sina sa autizmom, te ovaj iznos nije bio ni izbliza dovoljan za lekove i terapije koje su mu bile potrebne.

Srećom, vremenom su se okolnosti promijenile. Kao priznatoj umjetnici, dodijeljena joj je nacionalna penzija, koja joj je donijela stabilnost i veliko olakšanje. Uz ranija primanja, Maja danas dobija i dodatnih 64.730 dinara mjesečno u okviru nacionalne penzije, što joj je značajno popravilo životni standard.

Inače, Odžaklijevska već godinama živi na selu, u okolini Velike Plane, gdje se preselila iz Beograda. Ovu veliku životnu promenu donijela je vođena željom da pomogne svom unuku Luki, kome je dijagnostikovan autizam. Mirnija sredina i blizina prirode, kako ističe, bili su najbolji izbor i za njega i za nju.

- Moj životni san bio je da imam malu kućicu u cvijeću, bukvalno kućicu. Nisam grandiozna osoba i nikada nisam željela veliku kuću, trospratnu vilu ili dvorac. U ovim godinama mnogo je lakše održavati manji prostor. Prezadovoljna sam - rekla je Maja svojevremeno u emisiji Tanje Peternek.

