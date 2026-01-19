Čeda se oglasio i otkrio nove detalje.

Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Bivši političar Čeda Jovanović oglasio se nakon vesti da je njegov najbolji prijatelj Aleksandar Kos, sa kojim živi na Novom Beogradu u stanu, priveden.

Čeda je začuđeno rekao da nije sa njim cio dan i da sprema ćerkicu za put.

"Evo sjedim sa ćerkom, pakujem je za Ameriku. Što poziva imam i ne razumijem šta se dešava. Aca mi se javio danas da su mu radili alko test i da ima pasiviziranu adresu. Rutinska saobraćajna kontrola je bila u pitanju i rečeno mu je da mora da riješi adresu", rekao je Čeda, pa otkrio šta mu je Kos otkrio:

"Nakon toga mi je rekao da ide da se vidi sa nekom djevojkom. Tek ste nas vjenčali pa ne možemo mi jedan bez drugog, ne ide da nas razdvajate. Eto, kako bih vam rekao – mi smo svježe vjenčani, ne ide da sad budemo odvojeni.Mislim, ne mogu više da odgovaram na količinu gluposti svaki dan – druga glupost. Došla mu ne drugarica iz Banja Luke i neću da ga zovem zbog gluposti", rekao je Čeda za domaće medije.

Određeno mu zadržavanje

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, Kos je zaustavljen tokom redovne saobraćajne kontrole, dok je upravljao vozilom u kojem se, na mjestu suvozača, nalazio i Čedomir Jovanović.

Policijski službenici su prilikom kontrole utvrdili da je na vozilu istekla registraciona naljepnica još u novembru prošle godine.

Vidi opis Prvo oglašavanje Čede Jovanovića nakon privođenja Ace Kosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/budikraken Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: budikraken/Printscreen/Instagram Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen / coa_kos Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen / coa.kos Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Kos je bio za volanom, a pored njega, kao suvozač je bio Čedomir Jovanović. Policajac je kontrolom utvrdio da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine. Zbog toga je podneta prekršajna prijava na licu mjesta i skinute su mu tablice", kaže izvor i dodaje:

"Policijski službenici su potom posumnjali da je Kos pijan, a potom je uređajem koji je sam zahtijevao obavljeno testiranje na alkohol i na drogu. Test je pokazao da je Kos pozitivan na narkotike i zadržan je u PS Voždovac, nakon čega će biti doveden kod dežurnog sudije za prekršaje u skraćeni postupak."

Izvor: Kurir/ Mondo