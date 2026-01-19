Čedin prijatelj uhapšen zbog nedozvoljenih supstanci: Novi detalji privođenja Aleksandra u Beogradu

Poznato je da Čeda, Aleksandar i njegove dvije ćerke iz braka sa Jelenom žive zajedno na Novom Beogradu i da su bliski.

Aleksandar Kos, najbolji prijatelj bivšeg političara Čede Jovanovića je, kako saznaju domaći mediji, priveden u toku današnjeg dana, a sada su otkriveni novi detalji.

Policija ga je zaustavila na Senjaku radi rutinske kontrole, a test je navodno pokazao da u organizmu ima nedozvoljenu supstancu, zbog čega su ga priveli.

