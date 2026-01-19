Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu i bila je poznata jugoslovenska pjevačica i glumica.

Izvor: Youtube/francZd/Printscreen

Jugoslovenska glumica i pjevačica Senka Veletanlić umrla je danas u 89. godini nakon teške bolesti. Vijesti o njenom odlasku saopštio je sin Vasil Hadžimanov.

Vasil Hadžimanov se na svom Instagramu oprostio od majke potresnim riječima.

Vidi opis Preminula čuvena glumica i pjevačica, zvijezda bivše Juge: Poznati sin potvrdio tužne vijesti Bisera Veletanlić Katarina Radivojević: 29. mart 1979. Glumci Sergej i Branislav Trifunović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama", napisao je on.

Ko je Senka Veletanlić?

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu i bila je poznata jugoslovenska pjevačica i glumica.

Počela je da pjeva u horu KUD “Joža Vlahović”, i sa njima je prvi put putovala u Pariz, Belgiju, Italiju, a 1958. godine, napravila je prve snimke za Radio Zagreb. Završila je Ekonomski fakultet, ali je odlučila da se profesionalno bavi muzikom. 1960. godine, na Opatijskom festivalu, otpjevala je pjesmu “Noć bez zvezda” i tako je rođena nova pjevačka zvijezda šezdesetih. Na tadašnjoj estradi Senka je postala prepoznatljiva po svojoj eleganciji i prefinjenosti, uvijek profesionalna, suzdržana, a temperamentna u interpretaciji. 1963. godine na Opatijskom festivalu pevala je “Oprosti volim te”, a 1968. “Što me čini sretnom”, u alternaciji sa Josipom Lisac.

Udala se za Tihomira Petrovića i preselila u Beograd. Taj brak nije potrajao i ona se sredinom šezdesetih udaje za kolegu Zafira Hadžimanova. 1967. godine Senka i Zafir priređuju svoj prvi recital u pozorištu “Atelje 212” u Beogradu, a TV Beograd po prvi put snima jedan koncert “lakih nota” uživo. 1972. godine sa sestrom Biserom pevala je “Mi znamo sve”. Sestre Veletanlić ostale su u sjećanju kao legende domaćih šlagera. Nešto kasnije, svaka od njih našla je svoj put. Sa Zafirom ima sina Vasila Hadžimanova, džez muzičara.

Izvor: Blic/ Mondo