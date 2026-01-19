logo
Preminula čuvena glumica i pjevačica, zvijezda bivše Juge: Poznati sin potvrdio tužne vijesti

Autor Đorđe Milošević
Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu i bila je poznata jugoslovenska pjevačica i glumica.

Preminula Senka Veletanlić Izvor: Youtube/francZd/Printscreen

Jugoslovenska glumica i pjevačica Senka Veletanlić umrla je danas u 89. godini nakon teške bolesti. Vijesti o njenom odlasku saopštio je sin Vasil Hadžimanov.

Vasil Hadžimanov se na svom Instagramu oprostio od majke potresnim riječima.

"Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama", napisao je on.

Ko je Senka Veletanlić?

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu i bila je poznata jugoslovenska pjevačica i glumica.

Počela je da pjeva u horu KUD “Joža Vlahović”, i sa njima je prvi put putovala u Pariz, Belgiju, Italiju, a 1958. godine, napravila je prve snimke za Radio Zagreb. Završila je Ekonomski fakultet, ali je odlučila da se profesionalno bavi muzikom. 1960. godine, na Opatijskom festivalu, otpjevala je pjesmu “Noć bez zvezda” i tako je rođena nova pjevačka zvijezda šezdesetih. Na tadašnjoj estradi Senka je postala prepoznatljiva po svojoj eleganciji i prefinjenosti, uvijek profesionalna, suzdržana, a temperamentna u interpretaciji. 1963. godine na Opatijskom festivalu pevala je “Oprosti volim te”, a 1968. “Što me čini sretnom”, u alternaciji sa Josipom Lisac.

Udala se za Tihomira Petrovića i preselila u Beograd. Taj brak nije potrajao i ona se sredinom šezdesetih udaje za kolegu Zafira Hadžimanova. 1967. godine Senka i Zafir priređuju svoj prvi recital u pozorištu “Atelje 212” u Beogradu, a TV Beograd po prvi put snima jedan koncert “lakih nota” uživo. 1972. godine sa sestrom Biserom pevala je “Mi znamo sve”. Sestre Veletanlić ostale su u sjećanju kao legende domaćih šlagera. Nešto kasnije, svaka od njih našla je svoj put. Sa Zafirom ima sina Vasila Hadžimanova, džez muzičara.

Izvor: Blic/ Mondo

