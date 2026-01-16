Nikolija i Relja ne prestaju da šokiraju javnost

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Nikolija Jovanović ponovo je zapratila Relju Popovića na Instagramu, nakon što se saznalo da ga je otpratila, te se na društvenim mrežama spekulisalo o njihovom odnosu nakon priča o prevari.

Nikolija je prvobitno prestala da prati profil Relje Popovića, sa kojim je u vanbračnoj zajednici od 2014. godine i sa kojim je dobila dvije ćerke, a kada je potez isplivao u javnosti, ona ga je ponovo zapratila.

Vidi opis Zbog novog Nikolijinog poteza mreže gore: Kad se sve saznalo u javnosti, pjevačica brže bolje uradila ovo Nikolija instagram Relja Popović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / nikolijaofficial Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/nikolijaofficial Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/nikolijaofficial Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 7 / 7

Kako se da primijetiti, sada se među osobama koje prati Nikolija Jovanović nalazi i profil Relje Popovića, dok prije nekoliko sati to nije bio slučaj.

Izvor: Instagram printscreen

"Ljudi, Nikolija je ponovo zapratila Relju, šta se ovo dešava?!" "Ovako su i Marija Mikić i njen bivši, pa su se na kraju razveli", pišu korisnici X-a.

Inače, Vesna Zmijanac je nedavno prokomentarisala priče da je Relja prevario njenu ćerku Nikoliju.

"Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i djecu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema", rekla je Vesna i dodala da želi da njih dvoje odu iz Srbije.