Ovo je bila neostvarena želja Marka Živića: Glumac htio samo jednu stvar, ali ga je smrt spriječila

Marko Živić svojevremeno govorio je o roditeljstvu.

Izvor: YouTube/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Glumac Marko Živić jednom prilikom istakao je da mu je neostvarena želja da postane otac. Prije pet godina 14. oktobra, zauvijek nas je napustio glumac Marko Živić koji je svojim osmijehom, toplinom i duhovitošću osvajao i scenu i ljude oko sebe.

Marko Živić je iza sebe ostavio zavidnu karijeru, velika prijateljstva, kumstva, djevojku sa kojom je bio deset godina i sestru koja ga nikada nije prežalila.

Pogledajte fotografije Marka Živića:

Umro je od posledica korona virusa u 49. godini, ostavljajući za sobom bogatu karijeru i prazninu koju ni vrijeme nije uspjelo da ispuni. Inače, Živić je prije 13 godina operisan od teške bolesti, odnosno kada mu je otkriven maligni kancer jednjaka i želuca.

Tokom najteže borbe najveća podrška bila mu je bivša supruga, voditeljka Nataša Pavlović, sa kojom je glumac u braku bio četiri godine. Oni su nakon razvoda ostali u prijateljskim odnosima, ali nikada nisu željeli da govore o razlozima koji su doveli do razvoda.

"Nedavno sam joj čestitao rođenje drugog djeteta. Nataša i ja smo bili prijatelji dok smo bili u vezi, a to smo i ostali posle razvoda. Čujemo se kada su praznici, Nova godina, rođendani. Kada se sretnemo, lijepo popričamo. Mislim da je to normalno. Možda su neka tuđa iskustva traumatičnija, moje nije", izjavio je Živić prije nekoliko godina.

Nataša Pavlović se nakon razvoda od Marka udala za producenta Predraga Pavlovića, sa kojim je dobila dva sina, dok glumac posle razvoda nije javno govorio o svom emotivnom statusu, ali je jednom prilikom istakao da mu je neostvarena želja da postane otac.

"Neostvarena želja mi je da postanem otac. Znate, to je veliki profesionalni angažman, biti dobar otac, to sam naučio u svojoj porodici", rekao je Živić u jednom intervjuu.