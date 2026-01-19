Ko je muž Saške Karan? Jedan peh ga zamalo koštao života, stigao u bolnicu unakažen

Saška Karan Gazivoda oglasila se javno nakon saznanja da su joj bezbjednost i bezbjednost njenog supruga i ćerke ugroženi.

Pjevačica Saška Karan oglasila se danas u medijima i istakla da je prije deset dana dobila informacije koje ukazuju na ozbiljne prijetnje.

"Prema pouzdanim saznanjima i informacijama koje sam dobila prije deset dana, jedna kriminalna grupa ubica sprema likvidaciju mene i moje porodice", navela je pjevačica i dodala da je išla u policiju.

Pjevačica Saška Karan je u braku sa Aleksandrom Gazivodom više od trideset godina i imaju ćerku Miljanu, koja je završila fakultet Beogradskog univerziteta.

Par je preživio pravu porodičnu dramu tokom 2020. godine. Kako se tada pisalo, njen muž Aleksandar je tri nedelje ležao na klinici za opekotine, jer je u tom trenutku bio u životnoj opasnosti, a ljekari su borili da spasu njegov život.

Aleksandar je jedva ostao živ, jer je radio na jednom eksperimentu sa azotnom kiselom, a u jednom trenutku situacija je izmakla kontroli.

- Moj muž imao peh i jedva ostao živ. Radio je jedan eksperiment sa azotnom kiselinom, pa se sav unakazio. Inficirala mu se koža, pa je ležao u klinici za opekotine u Zvečanskoj. Sad je kod kuće i bolje je, ali i dalje mnogo brinem za njega - ispričala je ranije Saška za domaće medije.