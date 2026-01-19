logo
Ko je muž Saške Karan? Jedan peh ga zamalo koštao života, stigao u bolnicu unakažen

Autor Dragana Tomašević
0

Saška Karan Gazivoda oglasila se javno nakon saznanja da su joj bezbjednost i bezbjednost njenog supruga i ćerke ugroženi.

Ko je muž Saške Karan? Izvor: Instagram/saskakaran/printscreen

Pjevačica Saška Karan oglasila se danas u medijima i istakla da je prije deset dana dobila informacije koje ukazuju na ozbiljne prijetnje.

"Prema pouzdanim saznanjima i informacijama koje sam dobila prije deset dana, jedna kriminalna grupa ubica sprema likvidaciju mene i moje porodice", navela je pjevačica i dodala da je išla u policiju.

Pjevačica Saška Karan je u braku sa Aleksandrom Gazivodom više od trideset godina i imaju ćerku Miljanu, koja je završila fakultet Beogradskog univerziteta.

Ovako izgleda ćerka Saške Karan:

Par je preživio pravu porodičnu dramu tokom 2020. godine. Kako se tada pisalo, njen muž Aleksandar je tri nedelje ležao na klinici za opekotine, jer je u tom trenutku bio u životnoj opasnosti, a ljekari su borili da spasu njegov život.

Aleksandar je jedva ostao živ, jer je radio na jednom eksperimentu sa azotnom kiselom, a u jednom trenutku situacija je izmakla kontroli.

Ovako on izgleda:

- Moj muž imao peh i jedva ostao živ. Radio je jedan eksperiment sa azotnom kiselinom, pa se sav unakazio. Inficirala mu se koža, pa je ležao u klinici za opekotine u Zvečanskoj. Sad je kod kuće i bolje je, ali i dalje mnogo brinem za njega - ispričala je ranije Saška za domaće medije.

