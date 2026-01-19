Duško Tošić slavio rođendan rodnom selu: Izgradio luksuznu vilu u dvorištu stare kuće, isplivale slike (Foto)

Fudbaler Duško Tošić je odlučio da 41. rođendan proslavi u društvu ćerki i majke Nikolete u selu Orlovat

Izvor: Kurir/Instagram/duskotosic

Bivši fudbaler i muž Jelene Karleuše Duško Tošić, proslavio je ulazak u petu deceniju 19. januara u selu Orlovat.

Duško je sa ćerkama otišao u rodno selo sa ćerkama, a onda s porodicom slavio i nazdravljao šampanjcem.

Ćerke Atina i Nika sa njegovom sestričinom su stajale iznad njega i držale balone, dok je Duško Tošić sve vrijeme ponosno grlio majku Nikoletu.

Pogledajte:

Izgradio novu kuću

Duško Tošić je imao vrlo skromno djetinjstvo, a uprkos uspjehu i luksuzu koji je stekao i lagodnom životu u kome uživa, nikad nije zaboravio odakle je potekao, pa je renovirao porodični dom u selu i izgradio novu kuću u dvorištu.

Iako je izgradio raskošnu kuću koju je namijenio svojim roditeljima njegova majka Nikoleta nakon smrti supruga Milorada 2018. godine, nije željela da se preseli u novu nekretninu, već je nastavila da živi na starom porodičnom imanju, smještenom tačno preko puta Duškove nove kuće.

Pogledajte: