Čuveni voditelj morao hitno na operaciju nakon pada: Napadao Megan Markl i Novaka, a za novi kuk optužio Trampa

Voditelj Pirs Morgan podijelio je selfi iz bolničkog kreveta, gdje se oporavlja nakon velike operacije kojoj je podvrgnut posle pada.

Izvor: Printsreen/YouTube/Piers Morgan Uncensored

Britanski voditelj, Pirs Morgan je u nedelju popodne obavijestio pratioce o svom zdravstvenom stanju putem društvenih mreža, objavivši fotografiju iz bolničkog kreveta. Na Instagramu se našalio se da je Nova godina "počela sjajno", iako je završila operacijom.

Kako je objasnio, tokom večere u Londonu spotakao se o mali stepenik, pri čemu je zadobio prelom butne kosti (femura) toliko ozbiljan da je bila neophodna ugradnja novog kuka.

Voditelj je naveo da ga sada očekuje šest nedelja hoda uz pomoć štaka, dok mu je putovanje na duge relacije zabranjeno narednih 12 nedelja.

Na kraju objave nije propustio da se našali u svom prepoznatljivom stilu: "Krivim Donalda Trampa."

Uz poruku je objavio i fotografiju iz bolničkog kreveta, uz podignut palac, a na Instagramu i dodatnu sliku – rendgenski snimak preloma.

Podsjetimo, Morgan je poznat po svom animozitetu prema Megan Markl - ne propušta priliku da oblati svaki njen potez, a ranije nije štedio ni našeg teniskog asa Novaka Đokovića, kojem se zbog svega izvinio javno u poslednjem intervjuu.