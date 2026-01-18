logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čuveni voditelj morao hitno na operaciju nakon pada: Napadao Megan Markl i Novaka, a za novi kuk optužio Trampa

Čuveni voditelj morao hitno na operaciju nakon pada: Napadao Megan Markl i Novaka, a za novi kuk optužio Trampa

Autor Marina Cvetković
0

Voditelj Pirs Morgan podijelio je selfi iz bolničkog kreveta, gdje se oporavlja nakon velike operacije kojoj je podvrgnut posle pada.

Čuveni voditelj morao hitno na operaciju nakon pada: Napadao Megan Markl i Novaka, a za novi kuk opt Izvor: Printsreen/YouTube/Piers Morgan Uncensored

Britanski voditelj, Pirs Morgan je u nedelju popodne obavijestio pratioce o svom zdravstvenom stanju putem društvenih mreža, objavivši fotografiju iz bolničkog kreveta. Na Instagramu se našalio se da je Nova godina "počela sjajno", iako je završila operacijom.

Kako je objasnio, tokom večere u Londonu spotakao se o mali stepenik, pri čemu je zadobio prelom butne kosti (femura) toliko ozbiljan da je bila neophodna ugradnja novog kuka.

Voditelj je naveo da ga sada očekuje šest nedelja hoda uz pomoć štaka, dok mu je putovanje na duge relacije zabranjeno narednih 12 nedelja.

Na kraju objave nije propustio da se našali u svom prepoznatljivom stilu: "Krivim Donalda Trampa."

Uz poruku je objavio i fotografiju iz bolničkog kreveta, uz podignut palac, a na Instagramu i dodatnu sliku – rendgenski snimak preloma.

Podsjetimo, Morgan je poznat po svom animozitetu prema Megan Markl - ne propušta priliku da oblati svaki njen potez, a ranije nije štedio ni našeg teniskog asa Novaka Đokovića, kojem se zbog svega izvinio javno u poslednjem intervjuu.

Tagovi

pirs morgan voditelj UK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ