Srpski glumac dobio dijete sa drugaricom, pa priznao: "Ne živim sa svojim sinom, ali se trudim koliko mogu"

Andrija Kuzmanović progovorio je o svom sinu.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Glumac Andrija Kuzmanović (41) je 2023. godine dobio sina, Ignjata, sa bliskom prijateljicom, sa kojom ne živi, ali se trudi da bude dobar otac, što je on sam potvrdio, ističući da je roditeljstvo divno iskustvo. On je, takođe, istakao da je očinstvo pozitivno uticalo na njega.

Naime, Andrija Kuzmanović se na pragu četrdesetih ostvario u ulozi oca, a svojevremeno otkrio da li sebe smatra uspješnim roditeljem.

"Verujem da ću biti sve uspješniji, moja situacija je takva da ne živim sa svojim sinom, ali se trudim koliko mogu. Siguran sam da ćemo iz godine u godinu, kako on bude sve stariji, biti sve bliži", iskren je Kuzmanović, te nam je otkrio šta su ga naučili roditelji, što će prenositi na sina.

"Mene su moji roditelji naučili da sve stvari mogu da se iskomuniciraju, da se razumiju. Mi smo bili nestašni, odrastao sam u bloku, beton me je sačekao, ali su nas naučili kako da budemo ljudi i da sačuvamo u sebi prave vrijednosti, i da to prenesemo na mlađe generacije", rekao je Andrija, koji se prisjetio detinjstva.

Andrija je tada istakao da sa tatom nije imao problema čak ni kada mu odgovori, što se tada nije dobro prihvatalo.

"Tata i ja smo dosta dobro komunicirali, bez obzira što je isto bio u umjetnosti. Svako je imao svoj put. Dok nije preminuo, mnogi nisu znali da sam njegovo dijete. To ću sutradan da prenesem na mlađe", istakao je talentovani glumac.

Andrija: "Treba uživati u svakom trenutku"

Andrija je tada otkrio sa kojom mudrošću je zakoračio u novu deceniju i etapu života, s obzirom na to da je prošle godine napunio 40 godina.

"Treba uživati u svakom trenutku, ne treba se nervirati u prevozu i saobraćaju. Vraćam se u mod “ko tebe kamenom, ti njega hlebom”. Moj drugar reper Smoke Mardeljano me je naučio da ako ti neko pošalje uvredu, a ti je ne primiš, kome se vraća. Jako je jednostavno, samo se treba istrenirati", zaključio je Kuzmanović.