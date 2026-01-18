logo
Ovo su djeca Nebojše Glogovca: Stariji sin napadnut na stanici, mlađi se oženio, a ćerku dobio u braku s Milicom

Autor Dragana Tomašević
Glumac Nebojša Glogovac napustio nas je prije osam godina.

Ovo su djeca Nebojše Glogovca Izvor: Instagram/laperiodistaindependiente

Prošlo je skoro osam godina od smrti proslavljenog glumca Nebojše Glogovca, koji je preminuo u 49. godini, a iza sebe je ostavio troje djece - sinove Gavrila i Miloša, kao i ćerku Sunčicu.

Najstariji sin, Gavrilo Glogovac ima 26 godina i živi povučeno, daleko od medija i javnosti, pa se o njegovom životu malo toga zna.

Na društvenim mrežama, takođe, nije pretjerano aktivan.

Inače, Gavrilo je u oktobru 2024. godine napadnut na autobuskoj stanici i tada su mu nanijete tjelesne povrede, a policija je identifikovala napadača.

Mlađi sin se oženio

S druge strane, mlađi sin Miloš, rođen 2001. godine, odlučio je da krene očevim putem, ali u sferi režije koju je upisao na Fakultetu dramskih umjetnosti nakon završene Pete beogradske gimnazije.

Miloš se oženio u avgustu 2024. godine daleko od očiju javnosti. Detalje skromnog vjenčanja, održanog u Hrvatskoj, objelodanila je prva supruga pokojnog glumca, slikarka Mina Glogovac.


Ćerka Sunčica ima 10 godina

Najmlađa je ćerka Sunčica, koju je Nebojša dobio 2016. godine u braku sa Milicom Šćepanović.

Ona sada ima 10 godina, a njena majka se trudi da je ne eksponira u javnosti, osim poneke fotografije na društvenim mrežama.

