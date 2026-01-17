Hulio Iglesijas negirao zlostavljanje žena: "Optužbe su lažne i čine me tužnim"

Španski pjevač Hulio Iglesijas ocijenio je kao "apsolutno neistinite" optužbe da je seksualno napao dvije žene koje su radile u njegovim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima.

Izvor: Youtube printscreen/extratv

"Sa dubokom tugom odgovaram na optužbe dvije osobe koje su ranije radile u mojoj kući. Negiram da sam zlostavljao, prisiljavao ili pokazao nepoštovanje prema bilo kojoj ženi. Optužbe su apsolutno lažne i izazivaju mi veliku tugu", objavio je Iglesijas na "Instagramu".

Mediji od početka sedmice prenose da je Iglesijas seksualno i fizički napao dvije žene koje su radile u njegovim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima između januara i oktobra 2021. godine.

Španski visoki sud je 5. januara primio formalne optužbe protiv Iglesijasa, a tužilaštvo je objavilo da proučava optužbe.

Pjevač bi potencijalno mogao da bude izveden pred sud u Madridu, koji može da sudi za navodna krivična djela koja su španski državljani počinili u inostranstvu.